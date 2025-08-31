ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë»ëÄ°¼ÔºÇÃíÌÜ ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè32ÏÃ²èÌÌÃí»ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ
¡ü¹¾¸Í¤Î»ÔÃæ¤ËÖð¤ò·Ç¤²¤¿°ìÃÄ
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè32ÏÃ¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
²£ÉÍÎ®À±¡á¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè32ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û¡ÖÀ¤¤òÀµ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ²æ¡¹¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤¹¤Ù¤·¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ43Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ76.0¡ó¡£¾®ÅÄ¿·Ç·½õ(°æÇ·ÏÆ³¤)¤¬Öð(¤Î¤Ü¤ê)¤òÉð´ï¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤À¡£
¹¾¸Í¤Î»ÔÃæ¤ËÖð¤ò·Ç¤²¤¿°ìÃÄ¤¬¤¤¤ë¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¿·Ç·½õ¡£¿·Ç·½õ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆ±Êþ¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£°ìÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¡£ÂçÀª¤Î¸«Êª¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¿·Ç·½õ¤¿¤Á¤ÏÊÆ²°¤ÎÁ°¤ÇÂç¤¤¯Öð¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¶â¤ò»ë¤ë¤³¤ÈÌÞ¤ì¡£Á´¤Æ¤ÎÌ±¤ò»ë¤è¡£À¤¤òÀµ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ²æ¡¹¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤¹¤Ù¤·¡×Ì±¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÖð¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¿·Ç·½õ¤¿¤Á¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î²¸¿Í¤Ç¤¢¤ëÊ¿²ì¸»Æâ(°ÂÅÄ¸²)¤Î¡¢²æ¤¬¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤òÅð¤ó¤À¤êÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤ÎÊÆ²°¤È¤Î¥±¥ó¥«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÂç¤·¤¿ºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤ÆÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè32ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡Ö°ì¸À¤ÎÄËÎõ¤Ê¸½ÂåÉ÷»É¤¬¶»¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÇËÌÇ¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿·Ç·½õ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Âçºä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¾·³¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ë¹¾¸Í¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â²óÈò¤·¤¿¤¤ÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤È¡¢µ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡¢¿·Ç·½õ¤ÏÄ¹¼·(¹ÃÈåæÆ¿¿)¤äÊÆ¼¡(¤ª¡ã¢¨»å¥Ø¥ó¤Ëºù¤Î¥Ä¥¯¥ê¡äÅÄ·½Î¼)¤é¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î·è¹Ô¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤µ¤ó¤Î¡Ø³§¡¢¸Ê¤Î¶â¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ì¡Ù¤Î°ì¸À¤ÎÄËÎõ¤Ê¸½ÂåÉ÷»É¤¬¶»¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¡ØÁ±¿Í¤Ö¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¤Æ¤Ê¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿è¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ë¶»¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡ÖÄÕ½Å¤¬¿·¤µ¤ó¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¸»ÆâÀèÀ¸¤Î°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¤Ã¤ÈÍè¤¿¡×¤È¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ëÄÕ½Å¤È¿·Ç·½õ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·Ç·½õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉÔ±¿¤¬Â³¤¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ë¡¢Á°²ó¤Ç¤ÏºÊ¤È»Ò¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÉÔ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤¬¿·Ç·½õ¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÌ¾¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Âçºä¤Î¸µÍ¿ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê¿È¬Ïº¤Ï¡¢¤³¤ì¤è¤êÌó50Ç¯¸å¤Î1837(Å·ÊÝ8)Ç¯¤ËÂçºä¤ÇÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍð¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Å·ÊÝ¤ÎÂçµ²¤¤ó¤ÈËëÉÜ¤ÎÌ±½°¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤ÎäÃ¸¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿È¬Ïº¤ÏÌçÄï¤äÌ±½°¤È¤È¤â¤Ë¹ë¾¦¤ò½±·â¤·ËëÉÜ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤â¡¢È¾Æü¤ÇÄÃ°µ¤µ¤ìÀøÉú¤ÎËö¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤Æ45ºÐ¤Ç¼«·è¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍð¤ÏÀ¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢¤Î¤Á¤ÎÀ¸ÅÄËü¤ÎÍð¤äÇ½ÀªÁûÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÎÉÏ¤·¤¤Ä®¿Í¤äÇÀÌ±¤¬ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤äÊª²Á¾å¾º¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢ÉÙÍµ¤Ê¾¦¿Í¤ä¹âÍøÂß¤·¤Î²È²°¤òÇË²õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëË½Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©ÎÈÆñ¤äÉÏº¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¹³µÄ¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤ÏÊÆ²Á¤Î°ú¤²¼¤²¤ÈÉÙ¾¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤Ç¡¢µ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»²²Ã¼Ô¤ÏÊÆ¤òÅð¤à¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤¿¤ê¡¢Åð¤ó¤À¼Ô¤òÀ©ºÛ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÂ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÅö¤ÊÉÙ¤òÃß¤¨¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµµÁ¤ÎÀ©ºÛ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¤ä¶âÁ¬¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÉÔÀµ¤ÊÉÙ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë·úÊª¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¶â¾ÚÊ¸¤òÃ¥¤¤ÇË´þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü°ì¶¶¼£ºÑ¤È¸æ»°²È¤ÎÏ¢·È¤ËÃ¾¤Ó¤¬¡Ä
2ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ18Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ73.9¡ó¡£°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤È¸æ»°²È¤ÎÏ¢·È¤ËÃ¾¤Ó¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
°ì¶¶¼£ºÑ¤È¸æ»°²È¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÇ½³Ú¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÏÃÂê¤ÏÎ¢¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÈøÄ¥ÈÍÂè¶åÂåÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî½¡ËÓ(±ÝÌÚ¹§ÌÀ)¤È¿å¸ÍÈÍÂèÏ»ÂåÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî¼£ÊÝ(±üÌî±ÍÂÀ)¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë°Õ¼¡¤¬ÌÜ¾ã¤ê¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£½¡ËÓ¤Ï¼£ºÑ¤Ø3¥«·îÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤ÎÊÖ»ö¤òºÅÂ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼£ºÑ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼è¤ê¤Ä¤¯¤í¤Ã¤¿ÊÖ»ö¤Ç¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼£ºÑ¤Ë¡¢ÆÁÀî¼£Äç(¹â¶¶±Ñ¼ù)¤Ï¡Ö°ì¶¶ÅÂ¡¢¤½¤Ê¤¿¤Ï¼¡¤Î¾·³¤Î¤ªÉã¾å¤È¤Ê¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÌòÌÜ¤ò²¿¤È¿´ÆÀ¤ë?¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¡Ö±ÛÃæ¼é¤¬Ï·Ãæ¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¨¤ë¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¤Ê¡×¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÅú¤¨¤ë¼£ºÑ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Û¤¦¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè°ì¤ÎÌòÌÜ¤ò¼ºÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤È?¡×¤È¡¢¼£Äç¤Ï¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¡£¤Ð¤Ä¤Î°¤¤¼£ºÑ¤Ï¡ÖÏ·Ãæ¤É¤â¤ËÊÖ»ö¤òµÞ¤°¤è¤¦¿½¤·¤Ä¤±¤è¡×¤ÈÂ¦¤Ë¤¤¤¿¾®À«¤ËÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢Æâ¿´ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÐÎ©¤Î²ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¡Ö¾¯¤·Î¯°û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯ÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸æ»°¶ª¤Î1¤Ä¡¢°ì¶¶²ÈÂèÆóÂåÅö¼ç¤È¤·¤ÆÊª¸ì½øÈ×¤«¤é°ÅÌö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼£ºÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸æ»°²È¤òÁ°¤Ë½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¸æ»°²È¤ÎÈÍ¼ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ¹ñ¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿À¯¼£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼£ºÑ¤ÏÀ¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯(¢¨»Ò¤òÀ®¤¹¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á)¡¢²È³Ê¤âÎô¤ë¤Î¤Ç¼£Äç¤Ë²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤(¢¨´ÓÏ½¤â¤¹¤´¤¤)¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸æ»°²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°µÎÏ¤¬½Å¤¹¤®¤Æ²èÌÌ¤¬±ú¤ß¤½¤¦¡×¡Ö¼£ºÑ¤ÎÎ©¾ì¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¿´µö¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¼£Äç¸ø¤Ë°ì³å¤µ¤ì¤ë¼£ºÑ¤ò¸«¤Æ¾¯¤·Î¯°û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤ë¼£ºÑ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¹â¶¶±Ñ¼ù¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÅíÂÀÏº»ø¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅíÂÀÏº¤³¤È¾¾Ê¿Äá¼¡Ïº¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢Âè½½°ìÂå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ(¾ëÉ°Íù)¡£º£ºî¤È¤Ï¥Ë¥¢¥ß¥¹¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤Ç¾ôÎÜÍþ¿Í·Á¤òÁà¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡¦¼£ºÑ¤À¤¬¡¢Ç½³Ú¤Ë¤â¿¼¤¯·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÊõÀ¸Î®¤ò°¦¹¥¤·¡¢Ç½Ìò¼Ô¤äÍØÊý¤òÈß¸î¤·¤ÆÇ½ÌÌ¤äÇ½ÁõÂ«¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡£Å¡Æâ¤Ç·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¤éÇ½¤ò±é¤º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¶¶²È¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂå¡¹Ç½³Ú¤¬¿¼¤¯°¦¹¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
3¥«·îÁ°¤Î°Õ¸«½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼£ºÑ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿ÆÁÀî½¡ËÓ¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÈÍ¤ÎÂè¶åÂåÈÍ¼ç¡£38Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÍ¼ç¤òÌ³¤áºâÀ¯ºÆ·ú¤ÈÊ¸²½¿¶¶½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÈøÄ¥ÈÍÃæ¶½¤ÎÁÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®ÅÄ¤Ç¤Î³«º¦¤äÇÀ¶È¿¶¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢Ìò¿Í¤ÎÉÔÀµËÉ»ß¤äÄ§ÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤¿¡£ÂÀÀ¯Âç¿Ã¡¦¶á±Ò²Èµ×¤ÎÌ¼¤òÀµ¼¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢1781(°Â±Ê10)Ç¯¤Ë¤Ï½¾Æó°Ì¤Ë¾º½ö¤·¸¢ÂçÇ¼¸À¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¡ËÓ¤ò±é¤¸¤ë±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¿¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î69ºÐ¡£ÇÐÍ¥¶È°Ê³°¤Ë¤â¿åºÌ²è²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸ÅÎ®·õ½Ñ¤Ç¤¢¤ë¼¨¸½Î®¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï1987Ç¯¡ØÆÈ´ãÎµÀ¯½¡¡Ù¡¢91Ç¯¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¡¢95Ç¯¡ØÈ¬Âå¾·³µÈ½¡¡Ù¡¢97Ç¯¡ØÌÓÍø¸µ½¢¡Ù¡¢03Ç¯¡ØÉðÂ¢ MUSASHI¡Ù¡¢06Ç¯¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡¢08Ç¯¡ØÆÆÉ±¡Ù¡¢13Ç¯¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¡¢16Ç¯¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡¢20Ç¯¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù°ÊÍè11ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤À¡£
ÆÁÀî¼£ÊÝ¤Ï16ºÐ¤Ç²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°¤È¿å¸ÍÈÍÂèÏ»ÂåÈÍ¼ç¤ò40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤é¸å´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·ãÆ°´ü¤ËÈÍÀ¯¡¦³ØÌä¡¦Ê¸²½¤ÎºÆ·ú¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£ÇÀÂ¼¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬3¿Í°Ê¾å¤¤¤ëÇÀÌ±¤ËÉ£(¤Ò¤¨)¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¥ÉØ²þ¤á¡¦½Ð»ºÆÏ¤ÎµÁÌ³²½¤Ç»Ò¤Î´Ö°ú¤ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤Þ¤¿³ØÌä¤ò¹¥¤ßÆóÂåÈÍ¼ç¡¦¿å¸Í¸÷Óû°ÊÍèÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂçÆüËÜ»Ë¡Ù¤ÎÊÔ¤µ¤ó»ö¶È¤Î¹»Äû¤ò¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼£ÊÝ¤ò±é¤¸¤ë±üÌî±ÍÂÀ¤Ï¡¢E.C.G¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï17Ç¯¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼çÄ¾¸×¡Ù°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¼ç±é¤ÎÄÕ½ÅÌò¡¦²£ÉÍÎ®À±¤È¤Ï20Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤¤ß¤ÎÆ·¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÆÃµ»¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¢Î¢¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¤·¤Æ°ÅÌö
3ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï20»þ16Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ73.7¡ó¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Î¢¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÀªÎÏÁè¤¤¤ËÇÔ¤ìÏ·Ãæ¤ò¼¤·¤¿°Õ¼¡¤Ï¡¢¶à¿µ¤ò²ò¤«¤ì´ç¤Î´ÖµÍ¤á¤Î°ìÂçÌ¾¤È¤·¤ÆÅÐ¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ç¤Î´ÖµÍ¤á¤ÏÀ¯Ì³¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´ç¤Î´Ö¤ÏÏ·Ãæ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Ãæ¤Î¾¾Ê¿¹¯Ê¡(ÁêÅç°ìÇ·)¤ä¿åÌîÃéÍ§(¾®¾¾ÏÂ½Å)¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°Õ¼¡¤ÏÈà¤é¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤´Ï·ÃæÍÍÊý¡¢¤Ò¤È¸À¤è¤í¤·¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¡¢¿Ê¸À¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸¥ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µß¤¤ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤Î¤â°Õ¼¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°Õ¼¡¤Ï¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤ºÊÆ¤Î¼êÇÛ¤ä¶â·«¤ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È»×°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£É½ÉñÂæ¤«¤é¤ÏÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë°Õ¼¡¤Ï¡¢Î¢¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
(C)NHK
¡û°Õ¼¡¤ÎíåÏÓ¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á
¤³¤³¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯À¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼¡¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½½Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¼£(âÃÅç½¨ÏÂ)¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤ò¼º¤¤Ï·Ãæ¤ò¼¿¦¤·¤¿°Õ¼¡¡£¹â³Ù(ÉÚ±Ê°¦)¤ä¾¾Ê¿¹¯Ê¡¡¢¿åÌîÃéÍ§¤Î¹©ºî¤Ç´ç¤Î´ÖµÍ¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£Â©»Ò¡¦ÅÄ¾Â°ÕÃÎ(µÜÂôÉ¹µû)¤ËÂ³¤¤¤Æ·É¤¦¼ç·¯¤ò¼º¤¤¡¢¿¦¤ÈÎÎÃÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ªÀ¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö°Õ¼¡¤µ¤Þ¤ÎÀ¯ºö¤¬Ì±¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤Ä¤¤Å¸³«¤À¤Ê¡×¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼ÂÌ³²ó¤»¤ë¤Î¤ÏÅÄ¾Â¤µ¤Þ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÅÄ¾Â¤µ¤Þ¡¢¤È¤¦¤È¤¦¼ºµÓ¤«¤È»×¤¤¤¤äÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤Ö¤È¤¤¤·¼ÂÌ³°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ÆÇÉÈ¶ºî¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¡¢°Õ¼¡¤ÎíåÏÓ¤Ö¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ç¤Î´Ö¤Ï¹¾¸Í¾ëÆâ¤Î»Ç¸õÀÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢²¨³¨¤Ë´ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£´ç¤Î´ÖµÍ¤á¤ÏµÍ½°¤È¸Æ¤Ð¤ìËèÆüÅÐ¾ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬´·Îã¤À¤Ã¤¿¡£Ï·Ãæ¤¿¤Á¤ÏÀµ¸á¤Ë¹Ô¤¦¸æÅÂ½ä²ó¤ÎºÝ¤ËÂçÌ¾¤ÎµÍ½ê¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÉô²°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËëÉÜ¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â·Ú¤Î½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤âÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°Õ¼¡¤À¤¬¡¢1734(µýÊÝ19)Ç¯¤ËÆÁÀî²È½Å¤ÎÀ¾´Ý¾®À«¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£Íâ1735(µýÊÝ20)Ç¯¤ËÉã¡¦ÅÄ¾Â°Õ¹Ô¤Î»à¤ËÈ¼¤¤²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤ÀºÝ¤Ï600ÀÐ¤Î´úËÜ¤À¤Ã¤¿¡£1745(±äµý2)Ç¯¤ËÆÁÀî²È½Å¤¬¶åÂå¾·³¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¼¡¤Ï1747(±äµý4)Ç¯¤Ë¾®À«ÁÈÈÖ³Ê¡¢1748(±äµý5)Ç¯¤Ë¾®À«ÁÈÈÖÆ¬¡¢1751(ÊõÎñ¸µ)Ç¯¤ËÂ¦½°¡¦Â¦ÍÑ¼è¼¡¤È¾º¿Ê¤ò½Å¤Í¡¢1758(ÊõÎñ8)Ç¯¤Ë1ËüÀÐ¤ò²ÃÁý¤µ¤ìÂçÌ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¾º¿Ê¤ò½Å¤Í¡¢1767(ÌÀÏÂ4)Ç¯¤Ë²È¼£¤ÎÂ¦ÍÑ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢1769(ÌÀÏÂ6)Ç¯¤ËÏ·Ãæ³Ê¡¢1772(°Â±Ê¸µ)Ç¯¤ËÏ·Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1760(ÊõÎñ10)Ç¯¤Ë²È½Å¤¬±£µï¤·¡¢²È¼£¤¬½½Âå¾·³¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö°Õ¼¡¤Ï¤Þ¤È¤¦¤É¤Î¼Ô¤À¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÍÑ¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËµÞ·ã¤Ê½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤¿°Õ¼¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÅÊ¤ß¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡üÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÆÁÀîÁ´¾·³¤¬ÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹Îò»ËÅª½Ö´Ö
Âè32ÏÃ¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢1786(Å·ÌÀ6)Ç¯¤«¤é1787(Å·ÌÀ7)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢Âçºä¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬ËÖÈ¯¡£¹¾¸Í¤Ç¤â¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤¬Ä¹²°¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢ËëÉÜ¤Ç¤ÏÅÐ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏÎ¢¤ÎÏ·Ãæ¼óºÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤È¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤«¤é¥Ø¥¤¥È¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î»Ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤ªµß¤¤ÊÆ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â»ÔÌ±¤«¤é¤Ï´¶¼Õ¤µ¤ì¤º¡¢°Õ¼¡ÇÉ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿ÄÕ½Å¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢¸æ»°²È¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ·ÊÑÃÏ°Û¤äµ²¤¤ó¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¾·³¡¦ÆÁÀî²È¼£¤Î»à¤Þ¤Ç¤â¤¬°Õ¼¡¤Î¤»¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¤À¡£
¼¡¤Ë°ì¶¶¼£ºÑ¤¬Êª¸ð¤¤¤ËÊ±¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡´ü¾·³¤ÎÉã¤È¤â¤¢¤í¤¦¤ªÊý¤¬ÊÑÁõ¤·¤ÆÌ±¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ß¡¢¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË(ÌðÌîÀ»¿Í)¤È¤È¤â¤ËÌ±½°¤òÀðÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤ÊÊÑÁõ¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼£ºÑÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±¢¼¾¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀðÆ°¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤À¤è¤Í¡×¤È¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¼£ºÑ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¼ç¤Ï¼£ºÑ¤À¤È³ÎÄê¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
(C)NHK
ÆÁÀî²ÈÀÆ(¾ëÉ°Íù)¤¬¾·³Àë²¼¤ò¼õ¤±¤Æ½½°ìÂå¾·³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÆÁÀîÁ´¾·³¤¬ÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²ÈÀÆ¤Ï°Ê¸å1837(Å·ÊÝ8)Ç¯¤Þ¤Ç50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾·³¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¤´ü¤Ï15¿Í¤Î¾·³¤ÎÃæ¤ÇºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¾·³Àë²¼¤Îµ·¤Ï¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÁÀî½¡²È¤ÎÅö¼ç¤¬Àµ¼°¤ËÀ¬°ÐÂç¾·³¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ëµ·¼°¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤Î½éÂå¡¦²È¹¯¡¢ÆóÂå¡¦½¨Ãé¡¢»°Âå¡¦²È¸÷¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÇÀë²¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·»ÍÂå¡¦²È¹Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢Ä¼»È¤¬¹¾¸Í¾ë¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬´·Îã¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Îµ·¼°¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾·³¤ÎÃÏ°Ì¤¬Å·¹Ä¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÉð»Î¤äÌ±½°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè33ÏÃ¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì»öÂÖ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£
(C)NHK
