【19番目のカルテ 第7話】徳重、師匠・赤池に違和感感じる
【モデルプレス＝2025/08/31】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の第7話が、31日に放送される。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
徳重（松本潤）は夏休みを取り、離島の診療所に師匠の赤池（田中泯）を訪ねる。島は徳重にとって、総合診療医として歩み始めた原点のような場所。徳重と赤池は軽口をたたき合ったり、畑仕事をしたりと、和やかな時間を過ごす。しかし、徳重の中には、赤池のふとした動作や言葉から感じる小さな違和感が積もっていく。
その頃、徳重の留守を預かった滝野（小芝風花）は、康二郎（新田真剣佑）からの依頼で、手術に不安を抱える患者・小田井の診療に加わることに。滝野が奮闘する中、次期院長選に向け、収益重視の東郷（池田成志）が勢いを強め、院内には緊張感が漂い始める。
物語は最終章へ。明かされる徳重の過去、師弟の出会いと絆。そして師匠が抱えた嘘とは──。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
◆「19番目のカルテ」第7話あらすじ
