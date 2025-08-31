²¬Â¼Î´»Ë¡¡°ÕÌ£¿¼¹ÔÆ°¤ÇÃù¶â³Û¥Ð¥ì¤¿¡©¡¡¡ÖÇº¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¤Î¹Í»¡¤ËËÜ¿ÍÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÝÄê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãù¶â¤ò¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´ØÀ¾¤Î¡Ö¿Ê²½¤·²á¤®¤ë³¹BEST10¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ê°Ü½»¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²¬Â¼¤Ë´ØÀ¾¤Î¤ª´«¤á¤Î³¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¡£¤½¤³¤Ç8°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âçºå¡¦½½»°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬Â¼¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÊª·ï¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´ØÀ¾ºÇÂç¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£2026Ç¯´°À®¤Î¡Ö¥¸¥ª¥¿¥ï¡¼Âçºå½½»°¡×¤Ç¡¢½½»°±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢ÃÏ¾å39³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô712¸Í¤Ç1³¬¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡¢2³¬¤Ë¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾å³¬¤Ï168.3Ö¤Î1LDK¤ÇÃÍÃÊ¤Ï3²¯3000Ëü±ß¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âçºå¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤âÆÃÅùÀÊ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤ÎÎ©ÃÏ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²¬Â¼¤â¡Ö¤¢¤Î¹¤µ¤Ç¡¢3²¯¤ÇÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÅìµþ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬¤³¤ì¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³Çã¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼ã´³Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖÌðÌî¡¦Ê¼Æ£¡×¤ÎÌðÌî¤¬¡Ö²¬Â¼¡¢ÍÞ¤¨¤È¤«¤ó¤È¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿ôÉÃ´Ö¡¢²¬Â¼¤ÏÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤µ¤º¡¢¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡ÖÇº¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ë3²¯¤ÏÊ§¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¤¡×¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤â°ÕÌ£¿¼¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£