¡Úµð¿Í¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡¢5²ó¤Îºå¿À¡¦Âç»³¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ë¡ÖÁ¥Ç÷¤ÏËþÎÝ¤¬·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¾ìÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡û ºå¿À 3 ¡Ý 2 µð¿Í ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤Ï¡¢5²ó¤Ë¿½¹ð·É±ó¤ò»Ù»ý¤·¤¿µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ï2¡Ý2¤Î5²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á¥Ç÷Âç²í¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò·èÃÇ¡£¿¹²¼æÆÂÀ¤ò°ì¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤â¡¢Â³¤¯º´Æ£µ±ÌÀ¤ËÆóÎÝÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤ÏÂç»³ÍªÊå¤ò¿½¹ð·É±ó¡£
¡¡Â³¤¯·§Ã«·ÉÍ¨¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¿½¹ð·É±ó¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á¥Ç÷¤ÏËþÎÝ·ù¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡·ë¶É¡¢Á¥Ç÷¤Ï3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é·§Ã«¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Âå¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¿¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿®Íê¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¾ìÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËþÎÝ¤¬·ù¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Åê¤²¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë