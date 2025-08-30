なぜアルコールは肝臓に悪いの? 見落としがちな日常の食リスクを管理栄養士に聞く

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、症状が現れにくいぶん、知らず知らずのうちに負担をかけてしまうことも少なくありません。中でも注意したいのが、日常の食事に潜むリスク。アルコールや糖質、脂質の過剰摂取は、肝臓に中性脂肪を蓄積させ、脂肪肝や肝機能の低下を引き起こす原因になります。管理栄養士の成松さんに、肝臓の健康を守るために知っておきたい食事のポイントについて伺いました。

監修管理栄養士：

成松 由佳（管理栄養士）

大学院修士課程修了後、製薬会社での勤務を経て、健診専門クリニックでの特定保健指導に従事。フリーランスとしてもパーソナル栄養相談やコラム執筆、レシピ開発、ラジオ出演など幅広く活動。食事に悩む時間や精神的なストレスを減らし、前向きに過ごせる土台を食で作れるようサポートしている。

編集部

肝臓に負担がかかる食事のポイントはありますか？

成松さん

肝臓に負担をかける食事の代表が、アルコール、糖質、脂質の過剰摂取です。これらは肝臓に中性脂肪を蓄積させ、肝機能の低下を引き起こします。

編集部

「アルコールは肝臓に良くない」というのは聞くのですが、なぜでしょう？

成松さん

アルコールの分解は、肝臓でおこなわれます。アルコールの摂取量が多いと、アルコールを分解するために必要な補酵素が肝臓で多く使われます。この補酵素は、糖質や脂質を分解し、エネルギーとして消費する働きにも関わっています。アルコールの分解量が増えると、糖質や脂質の消費が追いつかなくなり、代謝されなかった糖質や脂質が中性脂肪として肝臓にたまっていくのです。

編集部

糖質の摂り過ぎはなぜ良くないのでしょう？

成松さん

糖質を摂り過ぎてエネルギー過剰になった分は、中性脂肪として肝臓に蓄積し脂肪肝の状態を引き起こします。また、肝臓だけでなく、内臓脂肪としても蓄えられます。内臓脂肪が増えると、血糖値を下げるインスリンというホルモンの効き目が悪くなります。この状態は、脂肪肝に炎症が起きやすく、肝機能が低下しやすいのです。

編集部

脂質の影響についても教えてください。脂質の種類によって違いはありますか？

成松さん

脂質の摂り過ぎは肝臓に脂肪を蓄積させ、肝機能の低下を引き起こします。特に、肉やバターなどに含まれる脂質である飽和脂肪酸は、酸化ストレスを増加させることが知られています。酸化ストレスは、肝臓に炎症を引き起こす要因のひとつです。反対に魚などに含まれるn-3系脂肪酸は、肝臓に脂肪が溜まるのを抑制する働きがあるとされています。

※この記事はメディカルドックにて【肝臓に優しい食事を管理栄養士が解説 おすすめの食材・食事の際の注意点は？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。