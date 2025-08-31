パキスタンのケウラ塩鉱山の坑道＝2025年7月（共同）

薄暗い坑道のごつごつした天井や壁はピンクに輝いていた。パキスタン中部パンジャブ州ケウラには世界で2番目に大きいとされる岩塩鉱山があり「ピンクソルト」の一大産地となっている。大阪・関西万博でもパキスタンは「一粒の塩の中の宇宙」をテーマにピンクソルトを展示。日本での販路拡大を目指す。（共同通信イスラマバード支局＝和田真人）

首都イスラマバードから南に約120キロ。高速道路を出て平たんな道を進んでいくと山が現れる。この下に、紀元前4世紀に発見されたというケウラ塩鉱山がある。

パキスタン鉱物開発公社によると、本格的な開発は19世紀に始まり、現在はピンクソルトを含めた岩塩全体で年30万トン超を生産している。採掘用坑道は17層に分かれている。崩れやすいため、採掘可能な塩の半分を残して壁を維持し、安全を確保している。

モンスーンで蒸し暑い日が続く2025年7月上旬に訪れたが、トンネル内は空気がひんやりとして心地よい。訪問客は観光用に開発されたルートを進む。照明があまり届かない場所でも天井や壁のピンクの輝きを感じられる。

トンネルのさらに奥に進む地点が所々で立ち入り禁止になっていた。採掘を終え汗をかいた人たちが歩いて出てきた。採掘に重機は使わない。爆弾を仕掛け、砕けた岩塩を人力で回収する。1組5〜6人が1日6時間働き、35トンを生産する。

採取した岩塩は台車に山積みにし、トラクターでけん引して運ぶ。トンネルを出てきた40代後半のムハンマド・カムランさんは、ケウラで生まれ、10代後半からここで働いているという。「ピンクソルトは地元の宝。妻子と両親との5人暮らしで食うにも困らない」と胸を張った。

パキスタンのケウラ塩鉱山で、ピンクソルトを運ぶムハンマド・カムランさん＝2025年7月（共同）

パキスタンのケウラ塩鉱山の坑道。パキスタン人観光客も多く訪れる＝2025年7月（共同）

パキスタンのケウラ塩鉱山の坑道。懐中電灯を押し当てるとピンクの輝きが増した＝2025年7月（共同）

パキスタン・パンジャブ州ケウラ、インド

パキスタンのケウラ塩鉱山の坑道。観光客は立ち入り禁止の採掘現場から出てきた男性＝2025年7月（共同）

パキスタンのケウラ塩鉱山で採取された岩塩を運ぶトラクター＝2025年7月（共同）