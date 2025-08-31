¡Ú²òÀâ¡Û40Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÀ®Ç¯¼°¡×¤È¤Ï¡©¡¡½©¼ÄµÜ²È¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¡¡6£í¤ÎÁõÂ«¡¦ÇÏ¼Ö¡¦ÆÃÊÌ¤Ê´§Ž¥Ž¥Ž¥ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢2025Ç¯9·î6Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤äÀÖºä¸æ½êÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç9¤Ä¤â¤Îµ·¼°¡¦¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¦¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä´Þ¤à¡Ë¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì2°Ì¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹Ä¼¼¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡£À®Ç¯¼°¤ÏÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢À®Ç¯¼°¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¹ÄÂ²¤¬À®Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡£
À®Ç¯¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
¹ÄÂ²¤¬À®Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸øÌ³¤äµÜÃæ¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ê¤É¤Î¡ÖµÜÃæ¹Ô»ö¡×¤äÀµ·î¤ÈÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÈÌ»²²ì¡¢½Õ¡¦½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¡ÖµÜÃæ¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÀ®Ç¯¼°¸å¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£ÅÙ¤Î¼°¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ª¶â¡Ö¹ÄÂ²Èñ¡×¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¤È¤¤ÏÇ¯305Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À®Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤Ï3ÇÜ¤ÎÇ¯915Ëü±ß¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤¿¡Ê¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸·î°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç·î³Û·×»»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ë¡£¸øÅª¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®Ç¯¼°¤È¤Ï
Îò»ËÅª¤Ë¤ÏÄÌ²áµ·Îé¡Ö¸µÉþ¡×¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤¬À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Èµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£1909Ç¯¤Ë¤½¤ì¤òÌÀÊ¸²½¤·¤¿¡Ö¹Ä¼¼À®Ç¯¼°Îá¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯ÇÑ»ß¡£¸½ºß¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´·Îã¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¸ÂÄê¤Ç¼°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ê2014Ç¯À®Ç¯¡Ë¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê2021Ç¯À®Ç¯¡Ë¤ÎºÝ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ä·®¾Ï¤Î¼øÍ¿¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¼°¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅ¡¤Ç¤Î¡Ö´§¤ò»ò¤¦¤Îµ·¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿À®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò»È¼Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡Ö²Ã´§¡Ê¤«¤«¤ó¡Ë¤Îµ·¡×¡£ÁõÂ«»Ñ¤ÇÀ®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò¤«¤Ö¤ëÃæ¿´Åª¤Êµ·¼°¡£¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï´§¤Î½ï¤ò·ë¤Ó¡¢Í¾¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÏÂ¤Ð¤µ¤ß¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡¢¥Ñ¥Á¥ó¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢µÜÅÂÆâ¤¬ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ï¤µ¤ß¤Î²»¤À¤±¤¬±Ô¤¯¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î²»¤¬¼°¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£
¸½Âå¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡Ö´§º§Áòº×¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤òÉ½¤¹°ìÊ¸»úÌÜ¡Ö´§¡×¤Ï¡¢¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÀ®Ç¯ÍÑÁõÂ«¤ËÃåÂØ¤¨¡¢µ·¼°¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖµÜÃæ»°ÅÂ¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÖÄ«¸«¡Ê¤Á¤ç¤¦¤±¤ó¡Ë¤Îµ·¡×¡¢·®¾Ï¿Æ¼ø¡¢½Ë²ì¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢»äÅª¤Ê¤ª½Ë¤¤¹Ô»ö¤Ê¤É¤¬Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£´ØÏ¢¹Ô»ö¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¤âÂ³¤¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¡Ê»°½Å¡Ë¡¦¿ÀÉðÅ·¹Ä»³ÎÇ¡ÊÆàÎÉ¡Ë¡¦ÉðÂ¢ÌîÎÇ¡ÊÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¡Ë¤Ø¤Î»²ÇÒ¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
°áÁõ¤Ï¡©¡¡ÁõÂ«¤ÎÀ½ºîÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¹Ä¼¼¤ÎÁõÂ«À½ºî¤òÄ¹¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡Ö郄ÅÄÁõÂ«¸¦µæ½ê¡×¤Î½êÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÁõÂ«À½ºî¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤Ç¡¢Âå¡¹À®Ç¯¼°¤ÎÁõÂ«¤òÃ´Åö¡£º£²ó¤Î¡ÖÍª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁõÂ«¤Ê¤É¤Î¿·Ä´¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
郄ÅÄÁõÂ«¡¡¹âÅÄÌÀÃË½êÄ¹
¡ÖÁÄÉã¤ÎÂå¤Ç¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÅÂ²¼Êý¡£Éã¤ÎÂå¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°ÁõÂ«¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¼°¤Ç¤Ï¡¢´§¤Ê¤É¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼°¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÉÊ³Ê¹â¤¤¤â¤Î¤ò¤ªºî¤ê¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
µ¨Àá¤Ë¤è¤êÎ¢ÃÏ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï²ÆÍÑ¤ÎÁõÂ«¡£ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÏÅßÀ¸¤Þ¤ì¤¬Â¿¤¯¡¢µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÆÁõÂ«¤Ç¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ÏÃáÉãµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè100Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁõÂ«¤Ïº£²ó¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¿·Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö²«¿§¤È¹õ¡¢ÁõÂ«¤ò2¤Ä¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
郄ÅÄÁõÂ«¡¡郄ÅÄÌÀÃË½êÄ¹
¡Ö²«¿§¤ÎÌ¤À®Ç¯ÍÑÁõÂ«¤Î¾åÃå¤Ï¡¢¡ØïíæþêÜ¡Ê¤±¤Ã¤Æ¤¤Î¤Û¤¦¡Ë¡Ù¡¢°ìÊý¡¢¹õ¤¤À®Ç¯ÍÑ¤Ï¡ØË¥æþêÜ¡Ê¤Û¤¦¤¨¤¤Î¤Û¤¦¡Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤ÏÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Øïíæþ¡Ù¤È¤Ï¡ØÏÆ¡Ù¤¬¡Ø·ç¡Ù¤±¤Æ¤ë¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£¡ØË¥æþ¡Ù¤ÏÏÆ¤¬Ë¥¤ï¤ì¤ë¡¢¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¤Ç¤¹¤Í¡×
郄ÅÄÁõÂ«¡¡郄ÅÄÌÀÃË½êÄ¹
¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ø±À¡Ù¤È¡ØÄá¡Ù¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢À®Ç¯¼°ÁõÂ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸Ê¸ÍÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
µ·¼°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
郄ÅÄÁõÂ«¡¡郄ÅÄÌÀÃË½êÄ¹
¡ÖÌ¤À®Ç¯ÍÑ¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ø¶õÄº¹õ幘¡Ê¤¯¤¦¤Á¤ç¤¦¤³¤¯¤µ¤¯¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ·¼°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®Ç¯ÍÑ¤Î¡Ø´§¡Ù¤Ë¤«¤Ö¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¼°¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é»ò¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡ØµÆ¤Î¸æÌæ¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¡Ö¶õÄº¹õ幘¡Ê¤¯¤¦¤Á¤ç¤¦¤³¤¯¤µ¤¯¡Ë¡×¤ä¾®Êª¤Î¡ÖÛØÀð¡Ê¤Ò¤ª¤¦¤®¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢Éã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬40Ç¯Á°¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¼Ô
¡Öµ·¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À½ºî¤Ë·È¤ï¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
郄ÅÄÁõÂ«¡¡郄ÅÄÌÀÃË½êÄ¹
¡Ö¾åÉÊ¤ÊºÛË¥»ÅÎ©¤Æ¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£µÜÃæÁõÂ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëºÙ¤«¤ÊÌóÂ«»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊ³Ê¹â¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¡¢»ñÎÁ¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢¸¦µæ¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£À®Ç¯¼°¤¬³Ê¼°¹â¤¤µ·¼°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ä¼¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À®Ç¯¼°¤Î¤½¤Î¸åŽ¥Ž¥Ž¥Ì¤À®Ç¯¹ÄÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀï¸å½é
¹Ä¼¼¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¡²ÏÀ¾½¨ºÈ ½Ú¶µ¼ø
¡ÖÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹Ä¼¼Á´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢µîÇ¯Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¹ÄÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀï¸å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡É¾¯»Ò¹âÎð²½¡É¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ä¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹Ä¼¼À©ÅÙ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ï¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²°Ê³°¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤º§¤Î¹ÄÂ²6¿Í¤Î¤¦¤ÁÍª¿Î¤µ¤Þ°Ê³°¤ÏÁ´°÷¤¬½÷À¡£·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ÏÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
µ¼Ô
¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¡²ÏÀ¾½¨ºÈ ½Ú¶µ¼ø
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏÌ¤Á½Í¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢ÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ê¸øÌ³¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¹ÄÂ²¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
µÜÆâÄ£¥È¥Ã¥×¡¦À¾Â¼ÂÙÉ§Ä¹´±¤â¡¢º£Ç¯5·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Ê¤É¡×¤ÈÎã¤ò¤¢¤²¤¿¤¦¤¨¡Ö¹ÄÂ²Êý¤Î¤´³èÆ°¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¡×¡ÖµÜÆâÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÄÂ²Êý¤Î¸º¾¯¤ÏÂçÊÑÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£º£¤Î·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Ê2¡ËÍª¿Î¤µ¤Þ¡Ê3¡Ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÄï¡¦¾ïÎ¦µÜ¤µ¤Þ¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¼ã¤¤¡£¾ÍèÅª¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬Â¨°Ì¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤·Íª¿Î¤µ¤Þ¤ËÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â³¤¯¤«¤®¤ê¡Ë°Ê¹ß¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´íµ¡´¶¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¡Ö½÷ÀÅ·¹ÄÏÀ¡×¡Ö½÷·ÏÅ·¹ÄÏÀ¡×¡ÖµìµÜ²È¤Î¹ÄÂ²Éüµ¢ÏÀ¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ¤Ë»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µÜÆâÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÀ¯ÉÜ¤ä¹ñ²ñ¤ÎÆ°¤¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤¬¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤½¤í¤½¤í¤³¤ÎÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö40Ç¯¤Ö¤ê¡×¤Î½Å¤ß¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£9·î6Æü¤ÎÅöÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡¼Ò²ñÉô¡¦µÜÆâÄ£Ã´Åö¡¡´ä±ÊÍ¥¼ù¡Ë
