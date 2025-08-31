ヤクルト・村上宗隆選手とDeNA・筒香嘉智選手が30日の試合で、1試合3本のホームラン。SNSでは驚きや称賛のコメントが寄せられてます。

4番サードで広島戦にスタメン出場した村上選手は、2点を追う2回の第1打席。カットボールを捉えて、バックスクリーンへ第12号ソロ。

さらにチャンスで回ってきた3回の第2打席では、ストレートを完璧に捉えて、バックスクリーンへ逆転の第13号2ランを放つと、8回の第4打席でもストレートを完璧に捉え、チーム単独トップとなる第14号ソロホームランを放ち、7月末に故障から1軍復帰後、29試合の出場で14発と、驚異的なペースでホームランを量産しています。

そして3番レフトで中日戦にスタメン出場した筒香選手は、2点を追う1回裏の第1打席、153キロのストレートを捉えて、同点の第12号2ランを放つと、3回の第2打席では右中間スタンド中段へ勝ち越しの第13号ソロを放ちます。

また4点ビハインドの延長11回には、2018年5月20日の巨人戦以来となる1試合3本目の第14号2ランホームランを放ち、筒香選手も直近6試合で7本のホームランを放っています。

村上選手と筒香選手の活躍にSNSでは「1日でホームラン3本ずつで12、13、14号なの仲良すぎる」「仲良く2人でホームラン王取ってくれ」「驚異的なシンクロしてて草」「村上と筒香だけバッセンで打ってる」「どんだけホームラン打つんや」「チームの主軸が打つと面白い」「ホームランダービーでもしてんの？」「マジのホームランマシーンじゃん」といったコメントが寄せられています。