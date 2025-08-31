プロ野球セ・リーグは30日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は2位巨人と対戦しました。序盤、森下翔太選手と佐藤輝明選手がタイムリーを放ちますが巨人に2度追いつかれる展開に。それでも5回に2アウト満塁から熊谷敬宥選手が押し出しフォアボールを選び、再び勝ち越しに成功します。6回からはリリーフ陣の無失点リレーで逃げ切り、阪神が接戦を制して優勝マジックを「9」と1桁台まで減らしました。

6位ヤクルトは4位広島と激突。2回、広島先発の高橋昂也投手の2点タイムリー2ベースヒットで先制されますが、その裏に村上宗隆選手のソロホームランで1点を返します。さらに3回、内野ゴロの間に同点に追いつくと、村上選手が前日から3打席連発となる勝ち越し2ラン。8回にも村上選手のこの日3本目のホームランが飛び出し、広島を突き放しました。広島は3点差の9回に坂倉将吾選手が2ランを放ちますが、反撃があと1歩及びませんでした。

5位中日は3位DeNAと対戦。同点で迎えた8回、上林誠知選手のタイムリー2ベースで勝ち越しますが、直後に蝦名達夫選手の2ランで追いつかれて延長戦に突入。迎えた延長11回、1アウト満塁のチャンスを作ると代打のブライト健太選手が走者一掃のタイムリー2ベースを放ち、中日が4時間超えの熱戦を制しました。敗れたDeNAは筒香嘉智選手が1試合3本塁打の活躍を見せましたが、反撃は届きませんでした。

▽30日のセ・リーグ結果

◆阪神 3-2 巨人

勝利投手【阪神】郄橋遥人(3勝)

敗戦投手【巨人】井上温大(4勝8敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗28S)

◆ヤクルト 5-4 広島

勝利投手【ヤクルト】山野太一(2勝2敗)

敗戦投手【広島】高橋昂也(2勝1敗)

セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗8S)

本塁打

【ヤクルト】村上宗隆12号、13号、14号

【広島】坂倉将吾4号

◆中日 9-7 DeNA勝利投手【中日】齋藤綱記(3勝)敗戦投手【DeNA】佐々木千隼(1敗)セーブ【中日】清水達也(4勝1敗4S)本塁打【DeNA】筒香嘉智12号、13号、14号、蝦名達夫5号