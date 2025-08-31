Instagramに投稿されたのは、ポチくんが飼い主さんの腕にじゃれついている姿。ダメだよと注意されると、ぽかんと口を開けて、納得できないというような表情で見つめてきたのだとか。投稿は118万回以上も再生され、「うちもスイッチ入るとこの子より鋭いハンターの目で狙ってきます」「ポチくん興奮してるねぇ」とのコメントが集まっています。

飼い主さんの腕にじゃれつくポチくん

Instagramアカウント「ポチくん 3才」さまに登場したポチくん。この日、ポチくんは飼い主さんの腕に思いっきりじゃれついてきたのだとか。不意を突かれた飼い主さんは、驚いてしまったそう。

飼い主さんの腕に抱きつき、噛みつくポチくん。どうやら、興奮してしまっている様子。大きな目を見開いて、飼い主さんを見つめていたのだとか。

飼い主さんはやめさせるために、注意することにしたのだそう。

注意されると驚きの表情に

飼い主さんが「ダメだよ」と注意して腕を振り払うと、ポチくんはじゃれるのをやめたのだそう。

ところがポチくんの顔をのぞいてみると、なんで怒られているのか分からないと言いたげに、ぽかんと口を開けていたのだとか。

ポチくんは遊んでいるだけだと思っていたのか、まったく悪びれていない様子。まだまだ遊び足りないのか、飼い主さんに狙いを定めるようにじっと顔を見つめ続けていたといいます。

怒られてしまったポチくんの可愛らしい姿は、Instagramで142万回以上も再生され「えっ？なんでダメなの⁉️って顔かなぁ」「遊びだったり甘えだったりしますよね。だからなんでって表情になるんですかね」「可愛い～から許しちゃうけど、素手は勘弁して～～～」「うちの猫さんも全く同じ顔します」「まんまるお目々とか、色々と可愛い」といった声が寄せられています。

飼い主さんとポチくんの日常

ポチくんは、季節のイベントごとに飼い主さんにかぶり物を被せてもらったりして、日々を楽しんでいるのだそう。バレンタインにはハート、節分には鬼のかぶり物を身に着けたのだとか。

クリスマスのサンタやトナカイ姿もよく似合っていて、コメント欄では「我が家にもプレゼントを届けに来て欲しい」との声が届けられています。

Instagramアカウント「ポチくん 3才」さまには、ポチくんと飼い主さんの日常の様子がたくさん投稿されています。

