今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「hebi_doo_」に投稿された、飼い主さんの手がないとご飯を食べない猫ちゃんの様子。動画の再生回数は14万回を突破し、投稿には「意味わからん。可愛すぎて」「可愛すぎて初めての気持ちになった」といった声が集まっています。

【動画：「特殊すぎるｗｗ」甘えん坊な猫→まさかの『ごはんの食べ方』】

美味しいご飯、いただきま～す

TikTokアカウント「hebi_doo_」に登場したのは、ペルシャ猫の「なの」ちゃん。飼い主さんいわく、とっても甘えん坊な猫ちゃんだそうですが、実はちょっぴり特殊なご飯の食べ方をするのだとか。

この日、なのちゃんのお皿にご飯を入れて出したという飼い主さん。「ご飯ここだよ～」と手で合図をすると、なのちゃんはすぐにご飯を食べようとしたといいます。ところが…。

手がないと食べられないにゃ

なのちゃんがご飯を食べられるように、飼い主さんはお皿から手を引っ込めたそう。すると、なのちゃんはご飯を食べるのを止めて、飼い主さんの手をジーっと凝視してきたそうです。

飼い主さんいわく、なのちゃんはお腹が空いていると1人でも食べられるそうですが、基本は甘えたい性格で、飼い主さんの手に触れながらご飯を食べたいのだとか。手を引っ込めると必死に手を探し、「手がないと寂しいにゃ」と頭をすりすりしてくる姿は、可愛すぎてたまりません。

胸キュン必至の甘えん坊さん

その後、飼い主さんがお皿に手を入れたままにすると、なのちゃんは安心したのか、もぐもぐとご飯を食べ始めたそう。手があるとご飯を食べにくい気がしますが、なのちゃんは飼い主さんの手に触れられて幸せだったことでしょう。

投稿は、TikTokにて7,000件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。とびっきり甘えん坊ななのちゃんの姿を見て、心を鷲掴みにされた方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「主が触ってる＝安全！って思ってるんだとしたら愛おしすぎる」「手があって絶対邪魔なはずなのに可愛すぎるw」「主さんの手の温もりを感じながら、ご飯を食べたいのかな」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「hebi_doo_」では、なのちゃんとスコティッシュフォールドの「みる」ちゃんの様子が投稿されています。

なのちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hebi_doo_」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。