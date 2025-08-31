ピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ2025」に決勝進出したチャンス大城が、事故物件で“異常現象”に遭遇した。

【映像】閲覧注意！リビングには足の形のシミも…“事故物件”の実際の内部

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。「事故物件で1週間生活すると何か起きるのか？」を、霊感を持つというチャンス大城が検証した。

向かったのは、千葉県松戸市にある一軒家。この家では数年前に殺人事件が発生し、犯人自らもその場で命を絶ったという。建物は3階建てで、チャンス大城は「（被害者は）玄関で殺されて、犯人がリビングで自決。足をかたどったようなシミがある」と、現在の写真とともに語る。

家の中はどんよりとした雰囲気に包まれ、初日の夜は「チッ」という音、また誰かに見られているような感覚を覚えたそうだ。

2日目、3階に続く階段から「どよんとしてる」「無理や」と感じたチャンス大城。しかし、それでは取材に来た意味がないと、「3階行こう！」と独り言で気合いを入れた。すると、「ドンッ」という音が鳴り、「これは『行くなよ』と…」。

さらに、3日目はまた別の事象が発生する。同行していた地下芸人・ゆきおとこが「俺も57歳だけどよ。いろいろあるよ、生きてたら。間違える選択もあるし、カーッとなってやっちゃいけないこともあるし、やられたほうも悲しいし」と同情の言葉を口にした途端、暖かい空気が流れてきたという。「“ありがとうな”って言ってる」という2人の受け止めが一致したかと思えば、お互いの目から涙がこぼれ、そこから家の空気が軽くなったことを明かした。

そして迎えた最終日、7日目。「完走や」と、意気揚々とあいさつをした時だった。「本当に皆さん、ありがとうございました。お世話になりました。だいぶゴミも溜まってきました」と話した直後、「ゴンッ！」という音が鳴ったというのだ。

しかも、チャンス大城はその瞬間を動画に収めていた。実際にスタジオで披露すると、確かに話した直後にやや鈍い「ゴンッ」という音が。共演芸人からは「怖っ！」「何で撮ってたんすか」という悲鳴があがっていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）