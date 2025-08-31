米記者がMVP投票への“本音”を爆発　賛否を生む大谷翔平の再受賞にも持論「20年後に『何を考えていたんだ』なんて言われたくない」

MVPを巡る議論の渦中にいる大谷(C)Getty Images

名物記者が思わず本音を漏らした。

現地時間8月30日に公開された米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に、米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が出演。毎年のように巷を賑わせているメジャーリーグのMVPについて持論を展開した。

【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン

目下、米球界内で小さくない論争を巻き起こしているのは、ナショナル・リーグのそれだ。現時点で「有力候補」とされているのは、投打二刀流を本格的に再始動させた大谷翔平（ドジャース）ではあるものの、本塁打と打点でリーグ2冠を独走するカイル・シュワーバーが猛追。現地時間8月28日のブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打と大爆発したことで「オオタニよりふさわしい」という意見も噴出している。

選手のパフォーマンスがあらゆる指標によって数値化される昨今はMVP投票も難儀。投票権を持つ全米野球記者協会の厳選された30人の記者たちに対する批判も強まる事態ともなっている。

ゆえに投票者たちは熟考に熟考を重ねるわけだが、ローゼンタール記者は「私の考えはシンプルだ。一番優れた選手がMVPになるべきだと思う」と力説。その上で世論による影響によって「何人かの記者が『新鮮味のある顔』に投票したがるのではないかと疑っている」と懸念を示し、昨今の投票事情に対して苦言を呈している。

「本来ならそれ（世論）は、投票に影響を与えてはいけない要素だ。たしかにショウヘイ・オオタニは過去4年で3回、そしてアーロン・ジャッジは過去3年で2回もMVPになっている。もちろん、人間的な理想として『新しい顔』が見たいという記者がいるのは分かるが、それは投票を左右する理由にしてはいけない。記者が判断すべきは、あくまでグラウンド上でのパフォーマンスだけだ」