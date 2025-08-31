日向坂46・金村美玖＆小坂菜緒、“Wセンター”オフショットに反響「可愛すぎる」「すべてが尊い」
日向坂46の三期生・山口陽世が29日、自身のインスタグラムを更新。15枚目シングル「お願いバッハ！」でダブルセンターを務める金村美玖と小坂菜緒の“なおみく”ショットを公開し、ファンから「可愛すぎる」「なおみくのすべてが尊い」と反響が寄せられている。
【写真】「可愛すぎる」「すべてが尊い」見つめ合う金村美玖＆小坂菜緒
山口は「なおみくさんセンター嬉しいです！ 15枚目もよろしくお願いします！ MV観てね〜」とコメントし、2人の寄り添う姿や見つめ合う姿を撮影したオフショットを投稿した。
「お願いバッハ！」では、二期生の金村と小坂がダブルセンターを務め、28日には同曲のMVが公開されたばかり。山口が披露した写真はその撮影時のもので、華やかな衣装に身を包んだ金村と小坂の自然な笑顔が収められている。
ファンからは「小坂菜緒ちゃん金村美玖ちゃん可愛すぎる」「なおみくのすべてが尊い」「素晴らしい写真をありがとう」といった声が寄せられ、仲睦まじい姿に注目が集まっている。
引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）
