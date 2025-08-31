³¤³°¤â¶ÃØ³¡ªÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¡È¶Ë¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¡×Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥¢¥·¥¹¥È
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV 0¡¼2 ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î30Æü¡¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥Ñ¥ë¥¯¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¡Ö¶Ë¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¡¢¡È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿60Ê¬¡¢ÂÔË¾¤Î½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡GK¥Ë¥³¥é¡¦¥ô¥¡¥·¥ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼«¿Ø¤Ç¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢µåºÝ¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¼êÁ°¤Ç¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ëFW¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Û¥¦¥ó¥È¥ó¥¸¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£Å¨¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò´°àú¤ËÊø¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬È¿±þ¡£¡Ö¥È¥óŽ¤¥È¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¶Ë¾å¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤¾¥¸¥ç¥¨¥ë¤Î¿¿¹üÄº¡×¡ÖÆ£ÅÄ¤Î¹¶·âÌÌ¤ÎÉð´ï¤Î°ì¤Ä¡¢¾®¤µ¤Ê¥¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¹âÂ®¥Ñ¥¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿º¢¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¿¿¹üÄº¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ&È´·²¤Î¶õ´ÖÇÄ°®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÀµ³ÎÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¡×¡ÖÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð2Ç¯¸å¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¢¤¿¤ê¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤³¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥¹Ç½ÎÏ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç1ÈÖ¤À¤Ê¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥¿¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¡ª¥Õ¥¸¥¿¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö·è¤á¤¿¥Û¥¦¥ó¥È¥ó¥¸¤âÀ¨¤¤¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¸¥¿¤Î¥Ñ¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë