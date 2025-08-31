『19番目のカルテ』第7話 “徳重”松本潤、“赤池”田中泯の様子に違和感をおぼえる
松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が31日の今夜放送される。
富士屋カツヒトの漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を実写ドラマ化する本作は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。
■第7話あらすじ
徳重は夏休みを取り、離島の診療所に師匠の赤池（田中泯）を訪ねる。島は徳重にとって、総合診療医として歩み始めた原点のような場所。徳重と赤池は軽口をたたき合ったり、畑仕事をしたりと、和やかな時間を過ごす。しかし徳重の中には、赤池のふとした動作や言葉から感じる小さな違和感が積もっていく。
その頃、徳重の留守を預かった滝野（小芝風花）は、康二郎（新田真剣佑）からの依頼で、手術に不安を抱える患者・小田井の診療に加わることに。滝野が奮闘する中、次期院長選に向け、収益重視の東郷（池田成志）が勢いを強め、院内には緊張感が漂い始める。
物語は最終章へ。明かされる徳重の過去、師弟の出会いと絆。そして師匠が抱えた嘘とは…。
日曜劇場『19番目のカルテ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
