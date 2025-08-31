細部までこだわり抜いた作り！【ポーター】のロングウォレットで長く愛せる逸品を手に入れるなら！Amazonで販売中！
上質な本革の存在感！【ポーター】の長財布で日常に品格と実用性をプラスする
しなやかな風合いのエンボス加工を施した牛革を使用し、ベーシックで実用性の高いアイテムを揃えた人気の「PORTER CURRENT(ポーター カレント)」シリーズ。牛革の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しを施し、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げた。非常に繊細な紋様が潰れることなく綺麗に表れ、仕上がりの美しさが際立つアイテムが揃っている。控え目でありながら品のあるPORTERロゴのオリジナル刻印プレートや、内装のジャカード織りのオリジナル生地など随所にこだわりが詰まった仕様。落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで、性別や年齢を問わず幅広い方にお使いいただける。大切な方へのギフトにもおすすめ。
エンボス加工を施した牛革が上品な質感を放ち、性別や年齢を問わず使える洗練されたデザインになっている。
内装にはオリジナルのジャカード生地を使用し、見えない部分にも高級感とブランドのこだわりを感じられる。
複数のカードポケットや仕切りを備え、日常の収納ニーズにしっかり応える実用的な設計になっている。
日本製ならではの丁寧な縫製と耐久性で、長く使い込むほど手になじみ、風合いが増す魅力を備えている。
