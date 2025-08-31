渡邊渚“ボリューム満点”デジタル写真集をアピール「身体のラインが美しく見える写真が多め」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集の発売を発表した。
【写真あり】渡邊渚“ボリューム満点”のデジタル写真集
渡邊は「9月1日にデジタル写真集『Re:水平線』が発売されることになりました！6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました。身体のラインが美しく見える写真が多めで、見応えあるものになっていると個人的には思ってます！水平線と合わせて、『Re:水平線』もお楽しみください！！」と写真を添えて伝えた。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
【写真あり】渡邊渚“ボリューム満点”のデジタル写真集
渡邊は「9月1日にデジタル写真集『Re:水平線』が発売されることになりました！6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました。身体のラインが美しく見える写真が多めで、見応えあるものになっていると個人的には思ってます！水平線と合わせて、『Re:水平線』もお楽しみください！！」と写真を添えて伝えた。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。