◆明治安田Ｊ３リーグ 第２５節 栃木Ｃ５−４沼津（３０日・愛鷹広域公園多目的競技場）

最下位のアスルクラロ沼津はホームで３位の栃木Ｃに４―５で敗れ、クラブワーストに並ぶ５連敗を喫した。３度のビハインドを追いつき、後半２４分に１人退場した直後の同２６分に一時勝ち越す意地も見せたが、同アディショナルタイム（ＡＴ）に痛恨の連続失点で力尽きた。５戦１７失点と守備の崩壊を立て直せない状況が続いている。次は９月６日、アウェーで八戸と対戦する。

壮絶な殴り合いの末、“ＫＯ”された。沼津は３度のビハインドを追いつき、１人少なくなった後半には一時勝ち越すなどファイティングポーズをとり続けたが、２０年９月以来、クラブワーストに並ぶ５年ぶりの５連敗。中山雅史監督（５７）は「（逆転されたのは）力のなさ。最後まで走る、競り合う、状況判断力を付けていかないといけない」と厳しい表情で振り返った。

７分と表示された後半ＡＴに落とし穴が待っていた。同１分、ＦＫの流れからゴール前に浮き球を送られ、ＭＦ宇都木に同点被弾。同７分には左クロスからＦＷウタカに頭でねじ込まれた。「クロスをフリーで打たれている。上げさせる前にどんな対応ができたか」と指揮官。数的不利な状況でＪ１でも実績十分な助っ人を止めるだけの力は残されていなかった。

直近５試合で計１１得点と攻撃は機能しているが、計１７失点と守備の立て直しは急務だ。この日勝った１９位・岐阜との勝ち点差は５に開いた。次は９月６日にアウェーで首位の八戸と対戦する。前半、一時同点となるゴールを決めたＦＷ白輪地敬大（２３）は「細部にこだわっていかないと勝ち点は取れない」と指摘した。トンネル脱出へ、無駄にできる時間は１秒たりともない。

（武藤 瑞基）