芸能活動を中断してバイト生活も送った韓国女優（48）、禁煙はどうなった？近況明かす

女優チェ・ガンヒが、ダイエットに続いて禁煙の近況を伝え、変化した日常を明かした。

【写真】日本デビューもした元韓国アイドル「カフェでバイト」

8月27日、YouTubeチャンネル「vivo tv」で公開された動画で、ソン・ウニとキム・スクの質問に率直に答えたチェ・ガンヒ。ソン・ウニが「最近、“50日ダイエットチャレンジ”で体脂肪を7.7％も落としたそうね」と驚くと、チェ・ガンヒは「私もどうしてそうなったのか分からない。ビリだと思っていたのに、一生懸命やっていたら結果が出た」と笑った。

続いて禁煙の話題に。チェ・ガンヒが「以前、あれもあったよね」と切り出すと、キム・スクは「禁煙？」と反応。そこから2人の禁煙の近況が公開された。

ソン・ウニが「お二人とも、今はもう吸いたい気持ちはないんですよね？」と尋ねると、チェ・ガンヒは静かにうなずき、禁煙を続けていることを示した。

キム・スクも「もう禁煙して20年以上になる。タバコを吸っていた時間より、吸わなかった時間の方が長い」と話し、「今では全く思い出しもしない。ただ時々、“70歳くらいになったら一度くらい葉巻を吸ってみようか”なんて冗談を言うくらい」と明かし、笑いを誘った。

（画像＝vivo tv）チェ・ガンヒ

1977年生まれで1995年にデビューしたチェ・ガンヒは、2021年に突如芸能活動を中断し、アルバイト生活を送ったことでも話題となった。最近ではダイエットや禁煙など、自己管理に励む姿で注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）