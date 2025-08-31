¡Ú¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡Û¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡×¤Î¤ä¤êÊý¤È¤Ï¡©
2015Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾®ÎÓÀµ´Ñ¤µ¤ó¤Î40Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¸¦µæ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½¸¡×¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÈë·í¤¬1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤Î¶â³Û¤Î¡Ö0¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡¡¼ÂÍøÅª¤Ë¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¿ôÉ´¤ËµÚ¤Ö¼ÂÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤ÇÁ´Éô¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤Î¶â³Û¤Î¡Ö0¡×¤¬1¸ÄÁý¤¨¤ë
¡¡¢¥´¥à¼êÂÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇÁÇ¼ê¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö0¡×¤¬¤â¤¦1¸ÄÁý¤¨¤ë
¡¡£ÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤ÎÃæ¤Ë¼ê¼ó¤ò¥º¥Ü¥Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö0¡×¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë
¡¡2Ëü±ßÆþ¤ëÍ½Äê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢0¤¬3¤ÄÁý¤¨¤ë¤È¡¢2000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢»ä¤¬¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤¬¡Ö¥º¥Ü¥Ã¡×¤ÈÊØ´ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ï¤Æ¤Æ¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ10ÉÃ¤Û¤É¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ä¤À¤È¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤È¤«¡¢µõ±É¿´¤È¤«¡¢¸«±É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢»ä¤Ï¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÝ½ü¤Î¤·¤«¤¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö0¤¬3¤Ä¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö0¤¬4¤Ä¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ëÊýË¡¡×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë200Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö200Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤éÅÝ»º¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤à¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä0¤¬¤Ä¤¯ÊýË¡¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤Î¥È¥¤¥ì¡ÊÃË½÷·óÍÑ¤Î¤Û¤¦¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÊØ´ï¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡ÖÄÞ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÞ¤ò»È¤Ã¤Æ±ø¤ì¤ò¥¥ì¥¤¤ËÍî¤È¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬¤·¤¿¡£ÄÞ¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë³Æ¼ï¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Î¹ç·×¤¬¡Ö2²¯±ß¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¯Ã±°Ì¡×¤ÎÏÃ¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö²¯Ã±°Ì¡×¤ÎÏÃ¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÖÄÞ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Âç¶â¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â»ÆÀ´ªÄê¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÄÞ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÍ£ÊªÏÀ¼Ô¡Ê¡ÖÊª¼ÁÅª¡×¤Ë¸½¤ì¤¿¸½¾Ý¤Î¤ß¤ò¿®¤¸¤ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Í£ÊªÏÀ¤Î¿Í´Ö¤¬100¡ó¤É¤³¤í¤«200¡ó³Î¿®¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£