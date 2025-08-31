

美容師YouTuberのAYAMARさんは「顔の印象は7〜8割は前髪で決まる」と言う（撮影：梅谷秀司）

「前髪がいまいちキマらない」「自分に似合う前髪がわからない」「以前に比べ、扱いづらくなった」ーー。そんな前髪に関する悩みは、年齢を重ねても尽きることはない。とくに30代も半ばを過ぎると、お肌と同様に前髪の悩みにも変化が生じ、扱い方も変わってくるという。

そこで今回、30〜50代のファンも多い、東京・表参道の現役美容師であり人気YouTuberでもあるAYAMAR（あやまる）さんに、「自分に似合う前髪」の見つけ方と作り方を聞いた。

ごまかしがきかない「前髪」

――ネットの検索ワードでも1年を通して「前髪」は上位にランクインすると聞きます。美容の現場でも実感されていますか？



YouTubeに寄せられるコメントでも、前髪のセット方法をよく聞かれますし、お客様からの相談も前髪に関するものは多いですね。

前髪は顔の印象を大きく左右するパーツ。顔の中で最も目立つ部分であり、ごまかしがききません。

顔の印象は、7〜8割は前髪で決まるのではないでしょうか。後ろ髪を結んでも、前髪が整っていれば「ちゃんとしてる」印象になりますから。前髪一つで若々しく見せたり、小顔効果を出せたりできる一方、セットやカットがうまくいかないと印象が大きく変わってしまいます。

AYAMAR（あやまる）／本名は柴田紋奈（しばたあやな）。表参道美容室「aole表参道」代表・毛髪診断士。登録者数124万人のYouTubeチャンネル「AYAMAR美ヘアチャンネル」でヘアケアやヘアアレンジをわかりやすく解説し、30〜50代女性たちから支持を受ける。SNSの総フォロワー数は120万人以上。2021年『1分ヘア革命―読むだけで髪の悩みが消える本―』（KADOKAWA）を出版。2023年にはプロデュースヘアケアブランド「Kaminii」をローンチした（撮影：梅谷秀司）

――「前髪を自分でセットするのは難しい」という声をよく聞きます。

そうですね。前髪はクセも出やすくて、後ろ髪よりも難しいと感じる方が多いと思います。自分に似合う形を見つけられていない方も多いですし、何が正解かわからないまま、何となくセットしている方も多い印象です。

――プロの美容師でも、前髪のカットやセットは難しいものなのですか？

顔周り、とくに前髪は第一印象を左右するので、切るときも、セットするときも気合いが入ります。ただ、テクニックさえあればそれほど難しくはありません。なので、正しいやり方さえ覚えれば誰でもできるようになります。

例えば、ぱっくり割れてしまっている方などは、正しい方法さえ知っていれば回避できるので、もったいないなと思います。

――前髪にはその時代によって流行があります。はやりの前髪でも、自分に似合うかどうかはまた別の問題ですよね？

はやりを取り入れること自体は問題ありません。どんな前髪でも、その人に合わせて「似合わせる」方法がありますから。

大切なのは、自分がやってみたいと思うスタイルをベースに、美容師と相談して似合わせていくこと。家でのセットも重要ですが、正しくカットされていないと、いくら頑張っても思ったとおりの前髪にはなりません。写真を見せて、イメージを美容師と事前にすり合わせるのがポイントです。

――似合わないと思っている前髪でも、挑戦してみることはできるんですね。

前髪の量や長さ、幅によって顔の印象が変化します。例えば、重めのパッツン前髪は顔の下半分の輪郭が目立ちやすくなり、透け感のある前髪は若々しく見せることができます。

よく短い前髪は若く見えるといいますが、「若く見せる」ことだけを考えると、間違いなく短いほうが若く見えます。ただ、丸顔の人や極端におでこが狭い人など、前髪を作らないほうがいい場合もあります。また、顔の形によって、似合いやすい前髪、似合いにくい前髪というのも、もちろんあります。

今はやりの「顔タイプ診断」の8パターン（子ども顔／フレッシュ・キュート・アクティブキュート・クールカジュアル、大人顔／エレガント・ソフトエレガント・フェミニン・クール）で、ある程度知ることもできるので、確認してみるのもおすすめです。

カットでベースを整えセットで仕上げるのが基本

――年齢とともに似合う前髪は変わるものですか？

変わりますね。輪郭の変化や髪質の変化に対応していく必要があります。お客様から前髪が薄くなってきり、凹みが目立つようになったというお悩みを30代半ばごろから聞くようになります。その場合は、その都度、それぞれに応じた提案をしています。

いちばん多いのは「ボリュームが出ない」「薄毛が目立つ」といった悩みです。それを改善するためには、まずカットでベースを整えて、そこからセットで仕上げていくことが重要。美容師とご本人の共同作業ですね。

――セットのテクニックとして、最低限押さえておくべきポイント教えてください。

何より大事なのはドライヤーです。まず濡らしてから、根元をしっかり乾かすのが基本。前髪を根本からしっかり濡らしたら、ジグザグにコームで前髪をとかしましょう。そうすることで生えぐせが取れやすくなります。



濡らすのは根本だけでOK。毛先は濡らす必要はない。ジグザグにコームで前髪をとかす（撮影：梅谷秀司）

次に、指で地肌をこすりながらいろいろな方向から風を当てて乾かしてください。半分くらい乾いたら、パックリ割れやすいところをピンポイントで持って、反対側の向きに向かって風を当てます。



ドライヤーで乾かすときは、割れやすいところの前髪を交差させて乾かすのもテクニックとしておすすめ（撮影：梅谷秀司）

ボリュームを出したい方は毛先を持って下から風を当ててください。このとき、毛先を持たないと、前髪が上に跳ねてしまってボリュームがうまく出ません。

これでセットする前のベースが完成です。きちんとクセが出ない乾かし方をしてから、前髪をセットするだけで仕上がりが大きく変わります。寝ているときに崩れてはしまいますが、お風呂上がりも同様の乾かし方をしておくと、翌朝、手間がかかりにくくなります。

カールアイロンではなく「ストレートアイロン」で

――一度濡らして、ドライヤーをかけることが必須なのですね。その後のヘアアイロンの使い方についても教えてください。

まず、使用するのはカールアイロンではなく、必ずストレートアイロンで行いましょう。カールアイロンだと巻きクセがつきすぎてしまうため、丸みを出すのもストレートアイロンで行います。

ヘアアイロンは低温で使うのが基本です。前髪は細くて傷みやすいので、温度は140℃くらいからスタートして、自分に合う最低限の温度を見つけるのがベスト。まずは、誰でも挑戦しやすい「流し前髪」を最初にマスターするのがおすすめです。

まずは、真横に流すときの一番肝になるラインの部分から、ヘアアイロンを入れていきます。引っ張らずに、サッと熱を入れるのを2回。これでツヤが出ます。



前髪を流すときの分け目となるラインからスタート。まずは2回軽く熱を通してツヤを出す（撮影：梅谷秀司）

3回目で初めて、ヘアアイロンに前髪を巻き、挟んだ状態で真横に流します。このときのコツは手首をひねらないこと。手首をひねると、モコッとしたり、変なクセがついたりします。また、輪郭に近い部分は、サッと流す程度のほうが小顔効果があります。



3回目で初めて、ヘアアイロンに前髪を巻き、挟んだ状態で真横に流す（撮影：梅谷秀司）



輪郭寄りの髪の毛は、サッと流す程度のほうが小顔効果がある。逆サイドの前髪（量が少ないほう）は、目の形に沿って、降りるように軽くアイロンを通すだけでOK（撮影：梅谷秀司）

逆サイドの前髪（量が少ないほう）は、目の形に沿って、降りるように軽く通すだけでOKです。次の、顔の輪郭部分の髪の毛のセットが、小顔に見せるための重要ポイントです。

まず、ヘアアイロンをタテ（鼻筋と同じ向き）にして、こめかみあたりにある前髪より少し長めの（輪郭に沿った）髪の毛を挟みます。髪を巻きながら挟んだ部分が自分の視界に見えたら、スーッと前方にアイロンを引きましょう。後ろに流すのではなく、前に引くのがポイントです。



こめかみあたりにある前髪より少し長めの（輪郭に沿った）髪の毛をを挟んで前にスーッと引く（撮影：梅谷秀司）

この動作は髪の毛が外側へ広がるのを抑える効果があり、前髪〜輪郭部分がひし形になるため、小顔効果が抜群なんです。



前髪〜顔の輪郭部分がひし形になり小顔に見える（撮影：梅谷秀司）

――慣れるまで、思っていた以上に時間も技も必要そうですね。AYAMARさんは前髪のセットにどれくらい時間をかけますか？

私は、セット全体のうち8割の時間を前髪に費やしています。それくらい前髪は大事ですから。前髪が整っていれば、後ろをサッと結んだだけでも「ちゃんとしてる」印象になります。

スタイリング剤はバームとスプレーの2種類を使って

――セットのほとんどは前髪に費やしているんですね。確かに、前髪が整っていたら、1つ結びでもちゃんとして見えます。

慣れれば難しくありませんよ。この前髪を1日維持するために、スタイリング剤も大切です。スタイリング剤はバームとスプレーの2種類を使います。

まずは、バーム。爪先にほんの少しだけ取って、指先に薄く伸ばし、前髪の中間〜毛先に軽く伸ばします。足りなければ後で足せるので、最初は少なめが鉄則です。



バームは爪先にほんの少しだけ取って、指先に薄く伸ばす（撮影：梅谷秀司）

最後の仕上げがスプレーなのですが、これはバームをつけていない前髪の中間から上の部分に吹きかけます。これも、ほんの少しずつで大丈夫です。

――前髪のためだけに、スタイリング剤を2種類使い分けるんですね。

バームで質感を出し、スプレーでキープします。それぞれ用途が違います。



バームをつけていない前髪の中間から上の部分にスプレーを吹きかける（撮影：梅谷秀司）



完成（撮影：梅谷秀司）



1つ結びにしてもちゃんと見える（撮影：梅谷秀司）

――最後に、前髪に悩んでいる方へアドバイスをお願いします。

100人いたら100通りの前髪があります。それくらい1人ひとり違うのが前髪。だからこそ、前髪1つで印象が変わります。悩んでいるならまずは美容師に相談してみてください。年齢によっても悩みは変わりますが、それに合わせた提案は必ずあります。そして、前髪は失敗してもすぐ伸びるので、気軽にチャレンジしてみてください。

（吉田 理栄子 ： ライター／エディター）