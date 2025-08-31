¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ä24ºÐ¤ÇÍñÁã¼ðáç¤¬ºÆÈ¯¡¢½÷À¼ÀÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡ÈÀ¤¤ÎÃËÀ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù¤Î·¬¸¶çýË¨¡Ê28¡Ë¤¬¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É½Ð±é¸å¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¥ï¥±
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¡ÊËÜÌ¾¡§·¬¸¶(¤¯¤ï¤Ð¤é)çýË¨(¤Þ¤Û)¡Ë¡£
¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¥ä¥Õ¥³¥á¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡ÄSNS¤ÇÉÂµ¤¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿Åö»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËÍñÁã¼ðáç¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà½÷¡£¤À¤¬¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¤âÍñÁã¼ðáç¤ÎºÆÈ¯¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î·ÚÅÙ°Û·ÁÀ®¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¼À´µ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´7²ó¤Î6²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡½¡½¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÅÓÃæ¼Âà¤µ¤ì¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¤É¤¦²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»£±Æ¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÍñÁã¤Î¼ðáç¤¬¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆ¼ê½Ñ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Äñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç¿ÀÍÍ¤Ï»ä¤Ë»îÎý¤Ð¤Ã¤«¤êÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¹¬Ê¡¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤òYouTube¤Ç¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡1²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î¼ê½ÑÁ°¤ÏÆ°Ø©¤¬¤·¤ÆÌ²¤ì¤º¡¢¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤È¤âÌÌ²ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤òYouTube¤Ç¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í¦µ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤À¤ÈÂç¤¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸ø¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢2²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ÏÁ´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½2²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÍ½¸å¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬Í×¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡½é¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿18ºÐ¤Î»ä¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬12Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»ä¤¬È¯¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢È¯¿®¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡½¡½¼ÂºÝÈ¯¿®¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÉÂ±¡¤Ëµö²Ä¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¡¢¸Ä¼¼ÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¼ê½ÑÁ°¤«¤é¼ê½Ñ¸å¤Þ¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¡È¥·¥ó¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËSNS¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¼å¤¤»ä¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï½÷À¼À´µ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡¤òÀ¸¤á¤Ê¤¤ÂÎ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¡ÖÉÂµ¤¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤«¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»Ò¶¡¤òÀ¸¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï·ç´ÙÉÊ¤À¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤¬»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤
¡½¡½Åö»þ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ï20Ëü²ó¶á¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬»ä¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍñÁã¼ðáç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢»Ò¶¡¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¼åÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¯Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤â¤¦1²ó¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿É¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡18ºÐ¤Î»þ¡¢¤¢¤ó¤ÊÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÆÈ¯¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤äÀÄ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄÂÎ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¼Ö°Ø»Ò¤Çµå¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¡¢¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤±¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÁÄÉã¤Î²È¤ÇÇØÃæ¤òÀö¤¦¤Î¤ò¼êÅÁ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢ÁÄÉã¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ª¥ë³Ý¤±¤«¤é¥¿¥ª¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìá¤¹¤Î¤ò»ä¤¬¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁÄÉã¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¸«¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¥Ò¥å¥Ã¤ÈÅê¤²¤ÆÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÒÏÓ¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£¡Ö¿Í¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£ÁÄÉã¤¬¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¡¢À¸¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡½é¤á¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¡Ö»ä»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢ÁÄÉã¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢24ºÐ¤ÇºÆ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÄÉã¤Î¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤ÎÃËÀ¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ä
¡½¡½¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½÷À¼À´µ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¡¢·ÚÅÙ°Û·ÁÀ®¡Ê»ÒµÜðôÉô¤ÎºÙË¦¤Ë·ÚÅÙ¤Î°Û¾ï¤¢¤ê¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Îµ»ö¤¬Yahoo¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËºÜ¤ë¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¤¹¤´¤¯¹Ó¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤«¡¢·ë¹½¤Ò¤É¤¤ÆâÍÆ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï1¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤«À¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âØí´µ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ò¤É¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËØí´µ¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¡Ö»ä¡¢Yahoo¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÏÀÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¤È¤¤¤¦¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÉÂµ¤¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¸½ºß¡¢12¡Á16ºÐ¤Î½÷»Ò¤ÏHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÌµÎÁ¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¿ä¾©¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤ä¿ÆÆ±»Î¤ÇÂÇ¤Ä¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ÏHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀÜ¼ï¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿»ä¤ÎÀ¤Âå¤¬ÌµÎÁ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£³¤³°¤Ç¤ÏÃËÀ¤Ë¤âÄê´üÀÜ¼ï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈñÍÑ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÃËÀ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤âÃËÀ¤ÎÄê´üÀÜ¼ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÃËÀ¤â¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤ä¾Íè¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤Ç§¼±¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â»ä¤¬½÷À¼À´µ¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×--¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ä¤¬ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÍñÁã¼ðáç¤Î2²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢À¸³è¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼å¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡È¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ¡ÈÁê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤â¡£
À¤³¦°ì¼þ¤Î·è°Õ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤â¤Ã¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÎ¢É½¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤éÌë¿¦¤Î²áµî¤ÏÉú¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò±£¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¾¤Î»Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦°ì¼þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê·Ê¿§¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢ÁÄÉãÊì¤¬³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤è¤¯¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È»ÖË¾¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡1¿ÍÎ¹¤ä½÷¤Î»Ò2¿ÍÎ¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SP¤ß¤¿¤¤¤ÊÃËÀ¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤âÃý¤ì¤Æ¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆ°²è¤Î»£±Æ¤Î¶¨ÎÏ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä»ä¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤¿Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢»Å»ö¤ò1Ç¯µÙ¤ó¤Ç¤â»Ù¾ã¤Ê¤¤¿Í¡£¤³¤Î¾ò·ï¤ò¤º¤Ã¤È¸ý¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÈà¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
