日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送された。6年ぶりに生放送となった「しゃべくり007」にお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が出演した。

「世界的スター＆国宝級俳優初登場SP」としてゲストに登場したのは現在大ヒット上映中の映画「国宝」に出演する俳優・田中泯が同局の番組に初出演した。

「浜辺・羽鳥が聞きたいあなたのことを教えて007」として、出演者たちのニュースが載った掲示板が登場した。そこに「津田のファッション哲学『売れるほどサングラスの黒味が増す』」という項目があり、しゃべくりメンバーから一斉にいじられた。

説明を求められ、進行を務めた上田晋也が渋々内容を説明した。雑な扱いに大声でツッコミを入れて笑いを誘った津田。だが、上田が「泯さん、今の話いかが思われました?」とコメントを求めると、田中はニュースの一覧が載った紙に視線を落としながら「いや…何とも思わない」とバッサリ。

この返答にスタジオは大爆笑し、津田は膝から崩れ落ちた。津田が「そらぁそうでしょ!」とツッコミを入れるも、田中はじっとニュースの項目を見ていた。これに「目も合わせてくれへん!こんな大きい声出してるのに…目も合わせてくれへんねん!何で目を合わせてくれへんねん…小物扱いしやがって…」と怒りをぶちまけた。