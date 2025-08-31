¡Ö½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤ª¶â¤âÅð¤Þ¤ì¡Ä¡×Èà»á¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¢ªµ¢¹ñ¸å¤ËÇË¶É¡Ä°ìÌÜ¹û¤ì¤«¤é¸òºÝ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½÷À¡Ê28¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¡×
¡Ò¡ÖÀ¸ò¾Ä¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡Ä24ºÐ¤ÇÍñÁã¼ðáç¤¬ºÆÈ¯¡¢½÷À¼ÀÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡ÈÀ¤¤ÎÃËÀ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Ç¥£¡ÊËÜÌ¾¡§·¬¸¶çýË¨¡¿¤¯¤ï¤Ð¤é¤Þ¤Û¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Öµ¢¹ñ¤·¤¿¤é·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤È°ìÈÌÃËÀ¸µ¥«¥ì¤Î¡ÈÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¡É¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡Ù½Ð±é¤ÈÍñÁã¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Îº£¸å¤ËÇº¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£µ¢¹ñ¤·¤¿Èà½÷¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´7²ó¤Î7²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¥·¥ó¥Ç¥£¤³¤È·¬¸¶çýË¨¤µ¤ó¡¡¼Ì¿¿¡á¿¼ÌîÌ¤µ¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡½¡½À¤³¦°ì¼þ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹Á¶è½÷»Ò¡É¤¿¤Á¤Ï¹â¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î²èÁü¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ°ìÂÎÃ¯¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤Ë¤¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Î¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Èà»á¤òÀè¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¾ò·ï¤òÁ´Éô¾µÂú¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤Ç¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ´¤¤¤À¤¹¤Ã¤Ô¤óÎ¹¡×¤Ø
¡½¡½½ÐÈ¯Á°¤Ë¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤ÈÈà¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì300Ëü±ßÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤é300Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ç·×900Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤ò¼ê¤Ë1Ç¯´Ö¡¢¥ë¡¼¥È¤â·è¤á¤º¤Ë30¥«¹ñ¤ò2¿Í¤Ç¼«Í³¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³°¸«¤À¤±¡¢Ãæ¿È¤Ï»¨Áðº¬À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ´¤¤¤À¤¹¤Ã¤Ô¤óÎ¹¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿Î¹¤â¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î»ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÎÏ¶¯¤¤Î¹¡¢Ã¯¤Ç¤â¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ëÎ¹¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤º¤Ë¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡»ä¤Ï1¤«¤é100¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òºÙ¤«¤¯·è¤á¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡¢Èà¤Ï²¿¤â·è¤á¤ºÆ³¤«¤ì¤¿Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£ºÇ½é¤Ï²¿²ó¤â·ö²Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ä¤È¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿Î¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Èà¤Ç¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤Î´íµ¡¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÏÁ´¤Æ¤ò·è¤á¤Ê¤¤ãÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Í³¤È¤¤¤¦¤«¥¼¥í¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖÁÄÉã¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£¤½¤³¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¡È·¬¸¶çýË¨¡É¤ÏËÜÅö¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦--¤³¤ÎÎ¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¤Ê¤¤¡È¼«Í³¤ÎÎ¹¡É¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿À¤³¦¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶¦ÄÌ¹à
¡½¡½¡È¼«Í³¤ÎÎ¹¡É¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡²¿¤â·è¤á¤º¤ËÎ¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÁÛ¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÖÄêÈÖ´Ñ¸÷ÃÏ¤Î100ÇÜÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç±Ê±ó¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¡¢2Æü¤ÎÍ½Äê¤¬µï¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ1½µ´Öµï¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤ê¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢²ÈÄí´Ä¶¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤¬·ëº§¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÎË¤«¤µ¤È¿Í¤Î¿´¤¬Ë¤«¤µ¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡Èà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤ó¤Ç¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ëÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÄí¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¿Í¡¢°¤¤¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Î¹¹ÔÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀè¿Ê¹ñ¤Î¿´¤ÎÉÏ¤·¤µ¤Ë¼ºË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¡¢¡ÖÅß¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¤¤¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤«°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿´¤¬ÉÏ¤·¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¿Í¤Î¿´¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤Û¤Ü1¥«¹ñ¸ì¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÆî¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÂçÂÎ2¥«¹ñ¸ì°Ê¾åÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥±¥Ë¥¢¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¡¼Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ±Ñ¸ìÃý¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£À¸Ì¿ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð°µÅÝÅª¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÆüËÜ¸ìÀèÇÚ¡×¤Î³«Àß
¡½¡½ÆüËÜ¤ËÊÄº¿Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡ÆüËÜ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³°¹ñ¤ÎÊý¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦°ì¼þÃæ¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ìÀèÇÚ¡¿nihongo__senpai¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¸ì¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤ÎºÇ½é¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÆüËÜºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¡ÖÆüËÜ¸ìÀèÇÚ¡×¤Ï13Ëü¿Í°Ê¾å¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡À¤³¦°ì¼þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÎÏÃ¤¹±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¡È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¾ðÇ®¡Ë¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÎ±³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°¦¾ð¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ò³Ø¤ó¤À
¡½¡½Èà¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢À¤³¦°ì¼þ¤ò·Ð¤Æ¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡Èà¤Ï»ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËèÆü¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö·ëº§¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÊÎ¾¿Æ¤«¤é°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±¤é¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢»ä¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶¯Í×¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤é¡¢¼«Á³¤ÈÈà½÷¤â¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¡È°¦¾ð¡É¤òÃí¤®Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤½¤¦¤¤¤¦°¦¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°¦¾ð¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ÏÁêÅö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Èà¤«¤éËÜÅö¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÀÚ¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÈà¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡½¡½Èà¤¬¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡µ¢¹ñ¤·¤¿¤é·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Èà¼«¿È¤¬Èà¤Î²ÈÂ²¤ä²È¶È¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËèÆüµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼Â¤Ï--Èà¤È¤Ï5·î¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤ß¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¡©
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¤µ¤ß¤·¤¤°ìÊý¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦°ì¼þ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¤ÆÈô¤Ó²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÈà¤Ç¡¢»ä¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÇÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡½¡½µÞ¤ËÎ¥¤ì¤¿È¿Æ°¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈà¤È¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ö¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÁª¤Ü¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡½¡½º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éº£¤Î»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÎø°¦¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¯¿Í¡¢»ä¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤ÈµÙÂ©¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä½÷À¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁë¸ý¤Ø
¡½¡½¤ª»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡À¤³¦°ì¼þ¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ò»ä¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Î¶¥ÇÏ¤ÈÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¥°¥Ã¥º¤ÎËÉÙ¤µ¤ä¿ä¤·³è¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î¡ÈÇ®¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¹á¹Á¤ä¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ê¤É»ä¤¬¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤Î¹ñ¤Î¶¥ÇÏ¤òPR¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¼Ô¤â´Þ¤á¤¿ÁØ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤äÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹á¹Á¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÊâ¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Û¤ÉÂô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢SP¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬3Ì¾°Ê¾åÉÕ¤¤¤Æ²¼¤µ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤Ï10·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢11·î¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢12·î¤Ë¹á¹Á¤Ç»£±ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ó¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÆüËÜ¸ìÀèÇÚ¡¿nihongo__senpai¡×¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸ª½ñ¤Ë¡Öµ¯¶È²È¡×¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Ç¥£¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥×¥ê¡ÖFootage¡¿¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¡×¤Çº£½©ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈþ½÷¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤½¤¦¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¹½ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¼°¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðº£¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
