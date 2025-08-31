

『8番出口』の世界観そのものと噂されている駅が、東京都江東区にあります（筆者撮影）

【写真】「不気味すぎる…」“まるで8番出口”な東京の地下通路と、あまりに神々しい「地下神殿｣

8月29日に公開された、二宮和也さん主演の映画『8番出口』。原作は、インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏によるゲームで、累計販売本数180万本超の世界的大ヒットを記録した作品です。

駅の地下通路で無限ループに入り込んだ主人公が、案内にあった「8番出口」を目指して、“異変”を見つけたら引き返し、見つからなければ前進する、というルールからなるストーリーです。

監督は、映画『告白』『悪人』『モテキ』『君の名は。』『怪物』などの企画・プロデュースで知られ、2022年には映画『百花』で監督・脚本を務めた川村元気さん。

『8番出口』は、第78回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクション「ミッドナイト・スクリーニング部門」に選出されました。

「不気味な地下通路」は実在する？

本作のほとんどのシーンが地下鉄駅の通路を舞台としていますが、先行公開された謎の多い予告動画に対し、「どこで撮影されたのか」と早くも話題になっています。

原作のゲームで、作者が「一部参考にした」と話していることから、東京都江東区にある都営地下鉄の「清澄白河駅」が舞台地だとされました。すでに聖地として、世界中からのファンでにぎわっています。

特に、地下駐輪場へとつながる「A3」出口に向かう通路が見どころ。本来は真っ直ぐ配置されているはずの天井照明が、不思議な配列で並んでいるのです。これがまさに『8番出口』で異変が起きる不気味な地下通路のようだと話題になりました。



都営地下鉄「清澄白河駅」のA3出口を入ってみると……（筆者撮影）

東京都交通局によると、これはパブリックアートの一部で、あえて不規則に並べているそうです。

筆者が訪れたときも、外国人観光客のファミリーが写真を撮りに来ていました。なお、映画のロケはこの清澄白河駅では行われていないとのことです。

また今回、映画の公開を記念して、8月29日から11月3日まで東京メトロとのコラボキャンペーンも開催されています。作品の世界観を体感しつつ、指定地下鉄駅の「異変」を発見しながら進む、体験型謎解き脱出ゲームに参加できるとのことです（ただし、専用キットの購入が必要）。



ぐにゃぐにゃに並んだ電灯が不気味すぎる……！（筆者撮影）



『8番出口』のように「おじさん」とすれ違いそうな通路（筆者撮影）

日本が世界に誇る「地下街文化」

地下鉄の駅は全国各地にありますが、隣接する商店なども併せた「地下街」の複雑さは、世界でもトップクラス。

中でもその代表的な存在が、「梅田ダンジョン」と呼ばれる大阪府大阪市の梅田駅周辺の地下街でしょう。

通常、地下街といえば、縦横に交わる道路の地下にあるので真っ直ぐに構成されていることが多いのですが、ここは縦横斜めに道が張り巡らされています。さらに通路にも高低差があり、重層的になっていることで、より複雑になっています。

周辺にはJRや地下鉄、さらに阪急電鉄（阪急）や阪神電気鉄道（阪神）も含めると7つの駅が存在しており、駅名もそれぞれ異なっていることから、さらに複雑さに拍車をかけています。

商店街は「ホワイティうめだ」「ディアモール大阪」「ドーチカ」の3つ、さらにそこに「阪急三番街」や「大阪駅前ビル」などが組み合わさり、その総面積は約8万平方メートルとのこと。筆者はこの梅田駅近くに2年間暮らしておりましたが、結局使いこなすまでには至りませんでした。



地下なのに高い天井が特徴的な「ディアモール大阪」（写真：でじたるらぶ／PIXTA）

また、地下街文化の発祥地といわれ、現在でも日本有数の地下街とされるのが、名古屋駅前の「名駅地下街」（現在の「サンロード」）です。

1957年の開業当時、地上は自動車やバス、市電で混雑していたため、街づくりの一環として地下街計画がなされたといいます。

東口にある名古屋鉄道（名鉄）や近畿日本鉄道（近鉄）の名古屋駅に直結した巨大な地下街は、日本初の本格地下街とされており、喫茶店文化のある名古屋ならではの有名店も多く出店しています。



地下街発祥の地・名古屋にある「サンロード」への入り口（写真：天空のジュピター／PIXTA）

さらに最近では、JR東京駅の地下街が急拡大しており、外国人観光客を含め多くの人を集めています。

かつては地上交通の混雑や雨雪を避けるために作られた地下街。夏場だけでなく秋になっても記録的酷暑が続く現代では、涼をとれる場所であることも大きなメリットです。街歩きも、地下街に逃げ込むのが正しい姿であるといえるかもしれません。

あまりに神々しい「首都圏外郭放水路」

さて、映像制作側にとっても、地下のロケ地は非日常の空間を演出するのに最適な場所であるといえます。埼玉県春日部市の「首都圏外郭放水路」は、その中でも代表格といえるでしょう。

もともとは関東平野の街を水害から守っている国土交通省の防災施設なのですが、同時に映画やドラマのロケ地として、「地下神殿」という異名で親しまれています。

今回は、平常時に実施されている「地下神殿見学ツアー」に参加してみました。

最寄り駅は、春日部駅から2つ目、東武アーバンパークラインの南桜井駅。歩いて江戸川の河畔に近づいていくと、大きな多目的広場があり、その先に「庄和排水機場」の巨大な建物が見えます。



世界最大級の治水施設である「首都圏外郭放水路」の案内図（筆者撮影）



向こうに見えているのは、「首都圏外郭放水路」の江戸川側に建つ「庄和排水機場」（筆者撮影）

ここの地下空間に、「首都圏外郭放水路」が広がっているのです。

3階には、地底探検ミュージアム「龍Q館」があり、ここにある「操作室」も、実は有名なロケ地となっています。

ドラマ『下町ロケット』では、「帝国重工」のロケット管制室のシーンに幾度も登場しました。他にも『仮面ライダー』の撮影にも使用されていて、ガラス越しに部屋を見学することができます。

この「操作室」は、通常は自動制御なので室内が無人のことも多く、そのときに撮影に貸し出しているとのことでした。やはり、現役の操作室ならではのリアリティが、よいシーンを生み出すのでしょう。



もちろん今も現役で使用されている「操作室」（筆者撮影）

「地下神殿ツアー」の参加には事前申し込みが必要で、所要1時間弱。地上で説明を受け、地上から116段の階段を下り、地下22メートルの「地下神殿」へ。

正式には「調圧水槽」と呼ばれており、奥行き177メートル、幅78メートル、59本もある柱の高さは18メートルで、地下に突如現れた大空間、という雰囲気です。



これが圧巻の“地下神殿”こと「調圧水槽」。ものすごい迫力です（筆者撮影）

2019年公開の映画『翔んで埼玉』では、クライマックスの重要な演説シーンで、この荘厳な地下神殿が使われました。

大雨などで災害の危険が予測されたときには、手前にある「第一立坑」に数本の川からあふれた水をため、調圧水槽で水の量をコントロールしながら、近隣の江戸川に流す仕組みとなっています。

その江戸川は、埼玉県と千葉県の県境となっており、まさにリアル『翔んで埼玉』の国境。ここからほど近い国道16号線の「金野井大橋」が、「埼玉軍」と「千葉軍」が戦った舞台地となります（ただし、実際のバトルシーンの撮影は、神奈川県相模原市にある橋でした）。



なんとも立派な地下神殿でした（筆者撮影）

続いて、東武日光線から宇都宮線に乗り換え、栃木県宇都宮市にある「大谷資料館」の地下坑道、大谷石地下採掘場跡へ向かいます。

ここは、1919年から1986年まで、地元の石材である大谷石を掘り出してできた2万平方メートル（140メートル×150メートル）の巨大な地下空間。



大谷石の採掘場跡についての展示をしている「大谷資料館」（筆者撮影）



建物の地下が元採掘場となっています（筆者撮影）

年間平均気温8℃の「大谷石地下採掘場跡」

坑内の年平均気温は8℃前後となっており、夏でも寒いぐらいの体感です。戦前は地下の秘密工場として機能したこともあるこちらの施設は、採掘が続けられながら、政府米の倉庫としても使われたことがあるようです。

独特で荘厳な雰囲気を醸し出していることから、ロケ地としてこれまで数多くの作品が撮影されてきました。

前述の『翔んで埼玉』をはじめ、映画『はたらく細胞』（2024年）、『曇天に笑う』（2018年）、『暗殺教室』（2015年）、『るろうに剣心 京都大火編』（2014年）、『LIAR GAME The final stage』（2010年）から、数々の戦隊ヒーローものまで、巨大な地下空間を最大限利用した演出が行われました。



ライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出しています（筆者撮影）



『るろうに剣心』の撮影に使用された痕跡も残っていました（筆者撮影）

また、ミュージックビデオ（MV）の撮影も行われており、地下空間内のステージが、GLAYの『SOUL LOVE』（1998年）やX JAPANの『Forever Love』（1996年）など、数々の名曲を彩る場所となっていました。

地下空間へは、現在も入場することができます。大谷石の採掘の歴史などが展示されている資料館につづき、階段を下りて深さ30メートルの採石場跡へ。

実際に行ってみると、その巨大な地下空間に圧倒されることは間違いありません。そして、残暑が残る地上とは打って変わって、ひんやりとした涼しさに感動。筆者が訪れた日は、地下の美術展として作品が展示されていました。



確かに、MVの撮影に使われそうなダイナミックなロケーションです（筆者撮影）



中は巨大な空間になっています（筆者撮影）

美しい「竹林」の名所も訪れたい



また、採掘場跡から車で10分ほどの場所に、ついでに行きたいロケ地の名所がもう1つあります。「若竹の杜 若山農場」の竹林です。

ここは、筍と栗を中心に栽培している農場で、その美しい竹林の風景から、日本的な風景が見られる場所と評判になり、数多くの作品が撮影されてきました。前述の『るろうに剣心』のほか、伊藤園「お〜い お茶」のCMやSnow ManのMV『One』のロケ地になったことで一躍有名となりました。



美しい竹林が出迎えます（筆者撮影）

竹を使ったワークショップが開催されたり、竹林の中にある茶屋でゆっくりとお茶をいただいたり、夜はライトアップのイベントも開催されるなど、現在は観光地としても楽しめる仕掛けが多くあります。



まるでアートのようなアーチも（筆者撮影）

日本各地にある、「地下のロケ地」。9月も引き続き、厳しい暑さが続くといわれています。せっかくの行楽シーズンには、涼しい地下のロケ地巡りを楽しむのもいいかもしれません。

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）