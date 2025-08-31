¡Ú¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù20Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡Û¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢´Øº¬»Ë¿¥¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É¡ÌÁ°ÊÔ¡Í
¡¡Ê¸²½º×¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡£2005Ç¯¤Î¸ø³«¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤¬4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÆ½¸·ë¤·¤¿¼ç±é¤Î¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢´Øº¬»Ë¿¥¤¬ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤ì¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¸ø³«»þ¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Î4¿Í
2005Ç¯¸ø³«»þ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¹áÄÇÍ³±§¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ö3¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Á°ÅÄ°¡µ¨¡Ê°Ê²¼¡¢Á°ÅÄ¡Ë¡¡ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿4¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬»Ë¿¥¡Ê°Ê²¼¡¢´Øº¬¡Ë¡¡»ä¤ÏBase Ball Bear¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤À¤±¤Ç¤¹¡£±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤ä´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢4K¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹áÄÇÍ³±§¡Ê°Ê²¼¡¢¹áÄÇ¡Ë¡¡»ä¤Ï±Ç²è¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê¥Ú¡¦¡Ë¥É¥¥¥Ê¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£4K¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ï¡Ë´ë²è¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢4¿Í¤¬ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þÂå¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥¥¥Ê¡Ë¡¡»ä¤â¡Ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø³«·èÄê¤Ï¡ËºÇ¶á¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢3¿Í¤Ë²ñ¤¦Á°¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ3¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¹¤¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢3¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é²ñ¤¦¤Î¤¬¾¯¤·ÉÝ¤¯¤Æ¡£
Á°ÅÄ¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Á°ÅÄ¡¡²ñ¤¦¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤É¡¢¥É¥¥¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç¸«¤Æ¾¡¼ê¤Ë¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
´Øº¬¡¡»ä¤Ï¥É¥¥¥Ê¤¬¡Ø¶õµ¤¿Í·Á¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍèÆü¤·¤¿»þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¹áÄÇ¡¡¤³¤Î20Ç¯¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥»¥Ã¥È¤äMD¤ò²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë»þÂå¤ÎÂ®¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¡¡¹¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤«¤é²ÈÅÅ¡Ê¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¡Ë¤¬Íè¤ë¤È¤«¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç³ÚÉè¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤È¤«¡¢º£¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ç¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡·ÈÂÓ¤Ï¤Þ¤ÀÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò¥«¥»¥Ã¥È¤ËÏ¿²»¤·¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤äiPad¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»Ò¤¬´Ñ¤¿¤é¡¢SF±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤ÏÇº¤ß¤âµ¤Éé¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ô¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ú¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢³Ú¶Ê¤È±Ç²è¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Û
¥É¥¥¥Ê¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤ÎÈþ¤·¤¤ÀÄ½Õ±Ç²è¡×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤ÏÊ¬ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢»£±ÆÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¡¢¤Þ¤À±éµ»·Ð¸³¤âÀõ¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦±éµ»¤ò¤¹¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ê¸²½º×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ä¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤â¹Í¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤âµ¤Éé¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ô¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢Á´Á³¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò½÷»Ò¹âÀ¸¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âºÇ¹â¤Ç¡¢¤¢¤Î»£±ÆÃæ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¹â¹»À¸³è¤è¤ê¤âÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î²Î¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Î¤¬¿ÈÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Ç¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤ä¡¢¤Þ¤ÀºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Áêß·ÍÎÈþ¡áÊ¸
»°Âð»ËÏº¡á¼Ì¿¿
¡ÊÁ°ÅÄ°¡µ¨¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡Ë
Âç±àÏ¡¼î¡á¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
ºäËÜ»ÖÊæ¡Ê¥°¥é¥¹¥í¥Õ¥È¡Ë¡á¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¡Ê¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ë
SADA ITO¡á¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
INTRODUCTION
»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤Î½é35mmºîÉÊ¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¤¬¡¢2005Ç¯¤Î¸ø³«¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤ÆºÆ¾å±Ç¡£´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¬²Î¤¦¡¢¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¯¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥à¤È¥®¥¿¡¼¤ËÄ©¤ó¤ÀÁ°ÅÄ°¡µ¨¤È¹áÄÇÍ³±§¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡¢ËÜ¿¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤¬¤é±éµ»½éÄ©Àï¤Ç½÷Í¥¤¿¤Á¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿Base Ball Bear ¤Î´Øº¬»Ë¿¥¤Î´ñÀ×Åª¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤è¤ê°ìÁØÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡£
STORY
¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤ÎÊ¸²½º×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿Î©²Ö·Ã¡¢»³ÅÄ¶Á»Ò¡¢Çò²ÏË¾¤Î3¿Í¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎË¨¤¬»Ø¤ò¹üÀÞ¡£¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÑÛ»Ò¤¬È´¤±¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¶õÃæÊ¬²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÀª¤¤¤Ç´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢¥½¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¡£4¿Í¤ÏÌµ»ö¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
STAFF&CAST
´ÆÆÄ¡§»³²¼ÆØ¹°¡¿µÓËÜ¡§¸þ°æ¹¯²ð¡¢µÜ²¼ÏÂ²í»Ò¡¢»³²¼ÆØ¹°¡¿¼çÂê²Î¡§¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¡Ê¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¡¿½Ð±é¡§¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢´Øº¬»Ë¿¥ ¡ÊBase Ball Bear¡Ë¡¢»°Â¼¶³Âå¡¢ÅòÀîÄ¬²»¡¢»³ºêÍ¥»Ò¡Ê¿··îÅô²Ö/RABIRABI¡Ë¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¾®ÎÓ³îÌï¡¿2005¡¿ÆüËÜ¡¿114Ê¬¡¿ÇÛµë¡§¥Ó¥¿¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥É¡¿©¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¡ÊÁêß· ÍÎÈþ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë