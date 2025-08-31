¡Ú¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù20Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡Û¡Ö¥Ú¡¦¥É¥¥¥Êº¹¤·Æþ¤ì¤Î¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÀßÄê¡×¹áÄÇÍ³±§¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡¢¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¬¸ì¤ë»£±ÆÈëÏÃ¡Ì¸åÊÔ¡Í
2005年に公開された山下敦弘監督の映画『リンダ リンダ リンダ』。20年ぶりの映画再上映を4人はどのように観たのか。久しぶりに集結した4人が、当時の撮影秘話も語った。
(左から)香椎由宇、前田亜季、関口シホ、ペ・ドゥナ
´Øº¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¡×
¹áÄÇÍ³±§¡Ê°Ê²¼¡¢¹áÄÇ¡Ë¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥¥¥Ê¡Ë¡¡»ä¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¡Ö²Î¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¸ì¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö²Î¤âÆüËÜ¸ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡ÖÌµÍý¤Ë¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ©¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬»Ë¿¥¡Ê°Ê²¼¡¢´Øº¬¡Ë¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î²Î¤òÉô¼¼¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢·Ã¡Ê¥±¥¤¡Ë¤È¶Á»Ò¤¬¤ï¤¢¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ç¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¾è¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢OK¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÄ°¡µ¨¡Ê°Ê²¼¡¢Á°ÅÄ¡Ë¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿»³ÅÄ¶Á»Ò¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Î»ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬È¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¾Çò¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤¿¤Á4¿ÍËÜÍè¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹áÄÇ¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á4¿Í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢ÀßÄê¤½¤Î¤â¤Î¤ÏºÙ¤«¤«¤Ã¤¿¡£À©Éþ¤ÎÀßÄê¤â¡¢¶Á»Ò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ï¤Ê¤·¡¢¡Ê¹áÄÇÍ³±§¤¬±é¤¸¤¿Î©²Ö¡Ë·Ã¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤ò¤æ¤ë¤¯²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡¢¤Ê¤É¤È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇºÙ¤«¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Øº¬¡¡¡Ê¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³ØÀ¸¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤¬°ìÈÖÄ¹¤¤¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡»ä¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ä±é½Ð¤ËºÙ¤«¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤¹»³²¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È4¿Í¤ÏÏÃ¤¹¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ìë¤ÎÉô¼¼¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢4¿Í¤Î´Ö¤Ç¼«Á³¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤ë´¶¾ð¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÄÇ¡Ö¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬´¨¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Á°ÅÄ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¥¢¥É¥ê¥ÖÂ¿¤á¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°ì¸«¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÌë¤Î²°¾å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁêÅö¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÄÇ¡¡»ä¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤Ë¥Ó¡¼¥ÈÈÄ¤òÆþ¤ì¤ÆÉ¬»à¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¨¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Á°ÅÄ¡¡»£±Æ¤Ï9·î¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Î9·î¤Ï´¨¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²á¹ó¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬¡¡±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â´¨¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢¥É¥¥¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡Ê´Ú¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤è¤Í¡£º£¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¥¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ¡¡¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¿©¤Ù¤¿¡¢¿©¤Ù¤¿¡ª¡¡¤¢¤ì¿©¤Ù¤Æ¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£»ä¤Ï¥É¥é¥à¤ÎÎý½¬¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥³¡Ê²»À¼¤ä²»³Ú¤òÀè¤ËÏ¿²»¡¦¼ýÏ¿¤·¡¢¸å¤«¤é¤½¤Î²»À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤òÀ©ºî¤¹¤ë¼êË¡¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥à¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤âº¸±¦º¹¤¬2¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Îº¢¡£
¹áÄÇ¡¡»ä¤Ï¤¢¤Î»þ½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡»ä¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¶²ÉÝ¾É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸²½º×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤¬·ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢3¿Í¤È°ì½ï¤Ê¤éÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Øº¬¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¹áÄÇ¡¡»ä¤Ï¥É¥¥¥Ê¤¬¡¢¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¸½¾ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ê¥ó¥À¡Á¡Ù°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´ð½à¤Ëµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£»ä¤âºÐ¤ò½Å¤Í¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¥ê¥ó¥À¡Á¡Ù¤Î¸½¾ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡»ä¤¬¥½¥óÌò¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥Ï¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¤¤Ê´î¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¥½¥óÌò¤Î¤ª¤«¤²¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Øº¬¡¡»ä¤Ï¡Ö¡Ø¥ê¥ó¥À¡Á¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥¥¥Ê¡¡»ä¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢3¿Í¤Î¤³¤È¤â¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£DVD¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢4K¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ¡¡Âç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
