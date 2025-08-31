ÃæÂ¼ÀÅ¹á¡ÖËÜÅö¤ËÆ±´ü¤Ç¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¸¶´´·Ã¤È¤Î»×¤¤½Ð
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼ÀÅ¹á¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹W¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÆ±´ü¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¸¶´´·Ã¡Ê38ºÐ¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦¼Ö»³¹â¸¶¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ê¡Åç¸©¡¦ÈØÄôÇ®³¤¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹âÌÚºÚ¤È¡¢½é»²Àï¤ÎÃæÂ¼¡¢¸¶´´·Ã¤Î3¿Í¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢¹âÌÚ¤¬¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¶È³¦¤Ë¡© ¤¤¤Ä¤«¤éÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ±´ü¤ÇÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤È¡¢2¿Í¤È¤â2003Ç¯¤Î¡ÖÂè9²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿·³ã¤Î¥ÉÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¡×¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Î±§¼£¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤È¤¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬2ÈÖ¤Ç¡¢¡Ê¸¶¤¬¡Ë3ÈÖ¤ÇÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤È¤«¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤è¤¯°ÜÆ°¤·¤Æ¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¡£Åìµþ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ß¥¥Æ¥£¡Ê¸¶´´·Ã¡Ë¤È°ÜÆ°¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤¬Åìµþ¤Î¥Ó¥ë¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¦¤ï¡Á¡ªÅìµþ¤À¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¸¶¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦¼Ö»³¹â¸¶¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ê¡Åç¸©¡¦ÈØÄôÇ®³¤¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹âÌÚºÚ¤È¡¢½é»²Àï¤ÎÃæÂ¼¡¢¸¶´´·Ã¤Î3¿Í¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢¹âÌÚ¤¬¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¶È³¦¤Ë¡© ¤¤¤Ä¤«¤éÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ±´ü¤ÇÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤È¡¢2¿Í¤È¤â2003Ç¯¤Î¡ÖÂè9²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£