ÊªÁû¤Ê¤ä¤Ä¤é¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¾¡³¤½®¡Ö»Â¤ì¤ÐÀ¤¤¬Æ°¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ð¥«Ï¢Ãæ¤Ç¤¹¤è¡×
「まとめて相手になってやるからいつでも来いよ!」と啖呵を売ったのは陸奥陽光ですが……
¡¡ºäËÜÎµÇÏ¤Î´ñÀ×¤ÎÀ¸³¶¤ò¡Ö¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡×¤ÎÎë¥ÎÌÚ¥æ¥¦¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡×¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¡Ê1ÏÃÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡1´¬¡Á13´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£13´¬¤Ï8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¬136ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£137ÏÃ¤âÂ³¤±¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ9/4¹æ¡×¤Ë¤ÏÂ³¤¤Î138ÏÃ¤¬·ÇºÜÃæ¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»ÊÇÏÎËÂÀÏº,Îë¥ÎÌÚ ¥æ¥¦¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë