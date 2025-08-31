本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1四球。チームは0-3で完封負けを喫した。NHKの地上波中継では、あまりにもマニアックなランキングが提供され、X上のファンもざわついていた。

ドジャースの4回裏の攻撃が始まる前、NHK放送の画面左下に見たことがないデータが示された。

本塁打を打って生還した選手にヒマワリの種を浴びせる「ヒマワリの種 セレブレーション」を担当した回数を調べたものだった。

あくまで「番組調べ」ながら、1位はテオスカー・ヘルナンデスが断トツで125回。パヘスが48回で続き、大谷とベッツが6回で並んでいた。

あまりにもマニアックな情報に、ファンもざわついた。Xには「現在の世界記録はT.ヘルナンデス笑」「大谷さん6回も出てきてたんだ〜」「ヒマワリの種セレブレーションに思わず笑っちゃった 数えたのすごー」「ヒマワリの種セレブレーションランキングw 圧倒的すぎるwww」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）