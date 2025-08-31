日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送された。6年ぶりに生放送となった「しゃべくり007」に女優の浜辺美波（24）が出演した。

「世界的スター＆国宝級俳優初登場SP」としてゲストに登場したのは現在大ヒット上映中の映画「国宝」に出演する俳優・田中泯が同局の番組に初出演した。

まさか人物の登場にスタジオは驚き、上田晋也が「田中さんがお越しくださるような枠じゃないですよ」と伝えると、田中は「分かってます」と即答して笑いを誘った。

上田は「お分かりいただいた上で…」と大笑いしつつ「なんでこんなふざけた番組に来ていただいたんでしょう?」と出演理由を尋ねた。田中は静かな声で「ふざけられない奴が来てもいいんじゃないかと思って」と明かした。

その後、田中の紹介VTRが流れ、2015年放送の朝ドラ「まれ」で浜辺が14歳だった時に共演していることが伝えられた。浜辺は「小さい頃にご一緒させていただきました」と伝えると、上田から「何か覚えてることとかある?田中さんとのことで」と思い出を聞かれた。

これに浜辺は目をつむり考え込んだが「まったくないです…」と素直に告白。これには上田がすぐに「何がまったくだ!」とツッコミを入れたが、田中は優しくほほえんでいた。さらに上田が「ウソでもいいから出せ!優しかったとか」と告げ、しゃべくりメンバーからも「優しかったよね?」とアシストが入った。

だが、浜辺は「う〜ん…」と悩んで答えなかった。上田は「“うん”って言えー!!」と吠えて笑いを誘った。浜辺は「現場にもう…私は精いっぱいで…」と振り返り、田中も浜辺との思い出は「ないです」と、撮影シーンでの共演はわずか1回だけだったため接点がなかったとした。