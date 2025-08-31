◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２８節 神戸１―０横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）

神戸はホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。昨季リーグＭＶＰのＭＦ武藤嘉紀（３３）が今季初得点。「腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）」の手術から約４か月の離脱期間を乗り越え、完全復活を示した。京都は５―０で岡山を下し、首位をキープした。

待望の瞬間が訪れた。０―０の前半３７分、神戸のＭＦエリキのクロスをＦＷ宮代がスルー。後ろで構えていた武藤が右足でゴール左隅に決めた。今季初得点。コーナーフラッグへ駆けだし「ホッとしました。やっと戻って来られたという、うれしさもあって」と、大歓声に身を委ねた。

「腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）」で手術を受け、４月２０日の町田戦（ノエスタ）を最後に戦線離脱した。「これからサッカーできるのかという思いになる期間も４、５か月あった」。苦しい日々を支えてくれたスタッフ陣、サポーターへ。スタメン復帰後２試合目で早速結果を残し、「少し恩返しできたかな」と喜んだ。

残すは９試合。「怖さもあったけど、今日のゴールで脳のストッパーも外れた気がする。調整している場合じゃないので、一試合一試合１００パーセントの意識で勝利に貢献したい」と決意を新たにした。２００７〜０９年の鹿島以来、史上２チーム目の３連覇へ、頼れる背番号１１が帰ってきた。（森口 登生）