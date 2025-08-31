◆パ・リーグ 日本ハム２―６楽天（３０日・エスコン）

日本ハムは３０日、楽天戦（エスコン）に２―６で敗れ貯金２５と後退した。「６番・三塁」でスタメン出場した有薗直輝内野手（２２）は、初回１死満塁から、あとひと伸びでグランドスラムという左犠飛を打ち上げ、３打数１安打１打点。少ない出場機会の中で存在感を示している。

角度よく上がった打球に大歓声が湧き起こった。同点に追いついた後の初回１死満塁、有薗が放った左翼フェンス際への大飛球。ぎりぎりで捕球されると、ベンチの新庄監督も思わず天を仰ぎ頭を抱えた。それでも一時勝ち越しの左犠飛。「めっちゃ詰まりました。最低限の仕事はできたと思います」と振り返った。

結果を残すことで落ち着きを取り戻した。プロ初安打まで２３打席を擁したが、今月１３日に初安打をマークして以降は２１打数７安打で打率３割３分３厘。「ヒットが出るまでとは全然違う。ファームのときと同じような感じで今はできてます」とうなずいた。

出場が限られる中で、必死のアピールを続けている。「使ってもらったときに、しっかり結果を残さないとレギュラーとか１軍には残れない。（優勝争いで）勝ちたい気持ちが強い」。緊張感の中でも結果を残し、経験を成長へとつなげていく。（山口 泰史）

〇…３１日の楽天戦（エスコン）に先発する右腕・福島が、初完投に意欲を見せた。ここまで最長イニングは７回。前回は２３日のソフトバンク戦（エスコン）に先発し、５回２失点で３勝目を挙げた右腕は「（完投？）そうですね、そろそろしたいですね。初回からセーブしてというのはしないですけど、１イニング１イニングしっかり抑えていければ」。