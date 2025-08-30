カリモク家具が、テキスタイルデザイナー 須藤玲子が率いるNUNOとの協働クリエイティブプロジェクト「karimokuとnuno」の活動を紹介する企画展「karimokuとnuno ― 糸づくり 布づくり」をKarimoku Commons Tokyoで開催する。会期は9月6日から10月11日まで。

NUNOは、テキスタイルの企画・製造から販売までを行う会社として1984年に設立。これまでに、約3000点のオリジナルテキスタイルを製作し、一部はニューヨーク近代美術館をはじめとした各国の美術館に収蔵されている。

「karimokuとnuno」は、インテリアテキスタイルの分野における日本各地の布の魅力を見い出し、新たな価値創造を目指すべく、2022年にカリモク家具とNUNOの協働クリエイティブプロジェクトとして始動。日本の染織産地のつくり手と連携し、家具のための布づくりに取り組んでいる。

同展では、尾州のつくり手と開発した3種の布と、初公開となる上州のつくり手と開発中の布のプロトタイプを、それぞれの布に用いられているマテリアルサンプルや、加工するための道具、製造風景の映像作品などとあわせて展示。原材料から糸がつくられ、一枚の布になるまでの思考を追体験することのできる内容となっている。展示会の監修は小野由記子が、会場構成と映像制作はwe+がそれぞれ手掛ける。

◾️「karimokuとnuno ― 糸づくり 布づくり」

会期：2025年9月6日（土）〜10月11日（土）

会場：Karimoku Commons Tokyo 1階 ギャラリースペース

所在地：東京都港区西麻布2-22-5

開館時間：12:00〜18:00

休館日：毎週日曜日

入場料：無料

