²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö 3ÅïÁ´¾Æ¡¡¡ÖÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡×
²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç8·î30ÆüÌë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤Ê¤É3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤Ü¤ó¤Ü¤ó¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¡ÖÌÚ¤Î¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¤·¤¿¤Î¤ÇÅ¹¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¹âÎðÃËÀ¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö1³¬¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é2³¬¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é±ê¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£