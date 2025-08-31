8·îºÇ½ªÆü¤Îº£Æü¤â´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¡¡¶¯Îõ¤Ê»Ä½ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç
8·îºÇ½ªÆü¤Îº£Æü31Æü¤âºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î¡¢´ôÉì»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç39¡î¡¢·§Ã«»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ç38¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç37¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÇÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
8·îºÇ½ªÆü¤Îº£Æü31Æü¤âºÒ³²µé¤Î½ë¤µ
8·îºÇ½ªÆü¤Îº£Æü31Æü¤â½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢ºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç40¡î¡¢´ôÉì»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç39¡î¡¢·§Ã«»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ç38¡î¤ÈÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ä¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï37¡î¤ÈÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤ÏºòÆü¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È28ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬28ÅÔÉÜ¸©(°ñ¾ë¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢»³Íü¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©(±âÈþÃÏÊý½ü¤¯))¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¾å¤ÎÉ½¤ÇÀÖ¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë½ë¤µ»Ø¿ô(Í½Â¬ÃÍ)¤¬31°Ê¾å¤ÈÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î¤Ï¶¯Îõ¤Ê»Ä½ë¤¬¼ý¤Þ¤ëÆü¤â
9·î1Æü(·î)¤È2Æü(²Ð)¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï29¡î¤È30¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤È¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏºÆ¤ÓÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸·¤·¤¤»Ä½ë¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£