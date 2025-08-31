シュワーバーの衝撃4発でも揺るがないMVP　大谷翔平の受賞を確実視させる“−10000”の脅威「二刀流だからバイアスがかかる」

1試合4発で球界を驚かせたシュワーバー。しかし、彼の猛打も大谷のハイパフォーマンスには及ばない？(C)Getty Images

大砲が放った衝撃の4発は、大谷翔平（ドジャース）が確実視されているMVPを巡る論争を白熱させている。

日本でも野球ファンの間で小さくない話題となったのは、現地時間8月28日に行われたブレーブス戦で、フィリーズのカイル・シュワーバーが見せた1試合4本塁打の離れ業だ。初回の第1打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放つと、その後も3打席で特大アーチをマーク。メジャー史上21人目、同球団では1976年のマイク・シュミット以来の快挙をやってのけた。

【動画】「信じられないほどすごい」シュワバーが1試合4発でスタンド大熱狂

これによってナショナル・リーグの本塁打王争いで2位の大谷に4本差をつけたシュワーバーは、119を叩き出している打点でもトップに君臨。二冠王の可能性が浮上している。

32歳のスラッガーが見せつけた印象深い連発によってMVPを巡る論争もヒートアップ。Xなどでは「DHならオオタニよりも結果を出している」「彼はフィリーズを勝たせている」「今年の成績なら十分に値する」といったシュワーバーを推す声が相次いだ。

もっとも、米識者間では、投手として実戦に復帰し、投打二刀流を本格的に再始動させている大谷の受賞が「揺るぎない」という見方が強まっている。MLB公式ネット局『MLB Network』の解説を務めるヨンダー・アロンソ氏は「オオタニが本命であることに変わりはない。それも圧倒的にね」と指摘。日本のスーパースターを推す理由を熱弁している。