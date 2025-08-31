¡ÚÈëÏÃ¡Û¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹CEO¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç¡ÈÊ¤ÌÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤·¤¿5Æü´Ö¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¤Î×¢ÅÄ¹¯¿Í»á¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡È°ì²ð¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤È¤·¤ÆÊ¤ÌÌ»²²Ã¡£¡Ö¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë×¢ÅÄ»á¤¬¡¢²ñ¾ì·¸¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹À½¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃåÍÑÎ¨¤¬¡Ö¥¼¥í¡×¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤àºÃÀÞ¤ò2021Ç¯¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÞ²óÉü
»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ÏÇÛ¤é¤Ê¤¤
¡¡²ñ¾ì·¸¤Ï¡¢²¿¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë·¸¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤à¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï1¼þ¤¹¤ë¤È2¥¥í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¤¤Î¤ÇÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£²ñ¾ì·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢3¡Á4¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ²ñ¾ì°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«´Û¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«¡Ö¿å°û¤ß¾ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬iPad¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸«¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËüÇî¤Ç¤Ï»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤³¤Ç²ñ¾ì·¸¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¤Î×¢ÅÄ¹¯¿Í»á¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡¤³¤ì¤¬°Æ³°ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤ÈÆü¤Ê¤¿¤ÇÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´À¤Ï¥À¥é¥À¥é¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤â·ë¹½Ê£»¨¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐiPad¤ÎÁàºî¤Ê¤ó¤«¤â¾å¼ê¤Ê¿Í¤È²¼¼ê¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£²ù¤·¤¤¤³¤È¤ËËÍ¤¬¤ä¤ë¤ÈÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4»þ´Ö¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Á³¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤Ç¤¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÌÂ»Ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼õÉÕ·¸¤ÏÌÂ»Ò¤Î°ÆÆâ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·¶ÈÌ³¤¬¤â¤¦¥À¥ó¥È¥Ä¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼Ú¤ê¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î»È¤¤Êý¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤È¾ö¤ßÊý¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸·Á¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈÖ¹æ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ö±Ñ¸ìOK¡×¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢³°¹ñ¤ÎÊý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¼õ¤±¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡×
¡¡ËÍ¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²ñÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ï2¡¢30Âå¤Î¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¯¡×¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ø¼¨¤¹¤ë¿Í¤Î¸À¤¤Êý¤äÂÖÅÙ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ø¼¨¤¬¶ñÂÎÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÁ°¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó6800»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯9·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê×¢ÅÄ¹¯¿Í¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹CEO¡ØËüÇîÊ¤ÌÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤Î5Æü´Ö¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡Ê×¢ÅÄ ¹¯¿Í¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯9·î¹æ¡Ë