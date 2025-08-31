“SNS総フォロワー数200万人超え”すみぽん、白のレース水着で“大人の表情”
“バスケタレント”として人気を集めるすみぽん（高倉菫）が、28日発売のオール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）に登場。水着カットが解禁となった。
【別カット】ランジェリー姿でソファに寝転ぶすみぽん
親しみやすいキャラクターで人気を集めるすみぽんは、同誌でもその持ち味を存分に発揮。開放的な笑顔や無邪気に戯れる姿はもちろんのこと、白のレース水着ではこれまでにない“大人の表情”も見せている。「触れられそうで、触れられない」彼女を、「もっと近くで感じたい」と思わせる内容となった。
なお、同誌の表紙・巻頭を飾るのは、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加。裏表紙は、1st写真集の発売も決定し、2025年“期待の星”から“グラビア界の大本命”に躍り出た福井梨莉華。ほか、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまきが登場する。
