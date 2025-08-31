女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。MCの極楽とんぼ加藤浩次（56）とかつてドラマで共演したことを振り返った。

加藤が、05年に放送され、男女の不倫を軸に繰り広げられた愛憎うずめく内容のTBS系ドラマ「汚れた舌」で共演したことについて「20年前の『汚れた人』、あの時はどういう気持ちでやられてました？」聞くと、飯島は「内容も凄かったじゃないですか？ 愛憎劇で過激で。セリフ回しが独特で難しかったですよね」などと回想した。

するとここで画面には、「汚れた舌」のワンシーンが流れた。当時の加藤が飯島を床に押し倒し、互いに官能的な表情を浮かべて抱擁する刺激的なシーンで、スタジオは騒然。加藤も「（今、顔が）真っ赤だ！いや〜恥ずかしい！」と叫んだ。

レギュラーの島崎和歌子が「芝居といえどもチューはしたかった感じですか？」と聞くと、加藤は「しましたよね。この後してるんですよ」とキスシーンもあったことを明かした。島崎が「（加藤とのキスシーンは）忘れたい感じですか」と飯島にふると「全然。そんなことなくて。いい思い出で」と笑顔で否定していた。