¡Ö½é´üÀßÄê¡×¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥½¥³¥ó»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ë¤À¤±¤Ç»þÃ»¤Ç¤¤ë¡È3¤Ä¤ÎÀßÄê¡É
²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤¿Windows PC¤ò½é´üÀßÄê¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡ÖÀßÄê¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºî¶È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¡Ö3¤Ä¤Î´ÊÃ±¤ÊÀßÄê¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¥ï¥¶
¡Ö»Å»ö¤¬Â®¤¤¿Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Ê£»¨¤Ê´Ø¿ô¤òÁà¤ë¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¡¢½é´üÀßÄê¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Í¾·×¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÊ¬¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¹©É×¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Îºî¶È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³Î¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1. ¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Î¡Ö¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈóÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ë
¡¡²èÌÌ²¼Éô¤Î¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë²£Ä¹¤Î¡Ö¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¤³¤ì¤¬¾ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ®½Å¤Ê²èÌÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¡º÷¤Ï¡ÖWindows¥¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÊ¸»úÆþÎÏ¡×¤Ç½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀßÄêÊýË¡
¡¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Î²¿¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡Ö¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤ÎÀßÄê¡×¤òÁªÂò
¢¡Ö¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¤ß¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÈóÉ½¼¨¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¡Ö³ÈÄ¥»Ò¡×¤òÉ½¼¨¤¹¤ë
¡¡½é´üÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤¬¡ÖµÄ»öÏ¿¡×¡Ö¸«ÀÑ½ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤±¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢³ÈÄ¥»Ò¡Ê.docx¡¢.xlsx¡¢.pdf¤Ê¤É¡Ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÈÄ¥»Ò¤òÉ½¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼ïÎà¤ò°ìÌÜ¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¡¢¸íÁàºî¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
ÀßÄêÊýË¡
¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò³«¤¡¢¾åÉô¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÉ½¼¨¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾³ÈÄ¥»Ò¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë
¡¡¤³¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²óÈò¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
3. ¥Þ¥¦¥¹¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼Â®ÅÙ¡×¤òÄ´À°¤¹¤ë
¡¡¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁàºî¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¥«¡¼¥½¥ë°ÜÆ°¤ÎÂ®¤µ¡×¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡½é´üÀßÄê¤Î¥Þ¥¦¥¹Â®ÅÙ¤ÏÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤ØÆ°¤«¤¹¤Î¤ËÍ¾·×¤Ê¼ê¼ó¤ÎÆ°ºî¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºî¶È¤ÎÃÙ¤µ¤äÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÄêÊýË¡
¡¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖBluetooth¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¢ª¡Ö¥Þ¥¦¥¹¡×¢ª¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Þ¥¦¥¹ÀßÄê¡×¤òÁªÂò
¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¥¿¥Ö¤ò³«¤¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÂ®ÅÙ¡×¤òÄ´À°
£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ®¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤¬ºÇÅ¬ÃÍ¡Ê¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°¤¹¤È¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤µ¤¤¤´¤Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ò°Åµ¤¹¤ë¤è¤êÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸úÎ¨²½¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é´üÀßÄê¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÍøÍÑ¼Ô¡×¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤âºÇÅ¬¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«Ê¬¤Îºî¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¸»ºÀ¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£