¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê£³£µ¡Ë¤ÈÍ²¬Âçµ®¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Í£Ð¡¡£ä£á¡¡¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡ª¡×¡Ê£Â£Á£Ù£Æ£Í£·£¸¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤ä¾®Àâ¤Ê¤É¤Î¹¥¤¤ÊÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤ÏÊª¸ì¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¡¢¾®Àâ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÀè¤ò¡ËÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¿Í¡£¤â¤¦ÅÓÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥Á¤é¤Ø¤óÀè¤Ë¸«¤ë¡£¡Ê¥ª¥Á¤ò¡Ë¸«¤¿¸å¤ËÆÉ¤à¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍ²¬¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¤»¤Ã¤«¤Á¤À¤Í¡Á¡×¤È¶Ã¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤³¤ò¡Ê¥ª¥Á¤ò¡ËÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¤µ¡¢ÅÓÃæ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤à¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Ê¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡¢ÂçÃÀ¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÍ²¬¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡£±Ç²è¤È¤«¤â¤¿¤Þ¤Ë¡¢Àè¤Ë¸«¤¿¿Í¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤«Ê¹¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Í²¬¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Í²¬¤Ï¡Ö¡Ê¥ª¥Á¤ò¡ËÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¸«¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¸«¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡£¤Ø¤§¡¢ÌÌÇò¤¤¤Í¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£