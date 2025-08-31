会社員42歳・オルカンに毎月10万円「積立投資は老後資金だと考えている」NISA積立3年目の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：850万円
現預金：2500万円、リスク資産：300万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：200万円
・日本株：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2023年から
2023年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万3333円」からスタート。新NISAがはじまってからは「月10万円」に増額して積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本約200万円→運用益込220万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子。
「開始2年目の2024年までは、運用益が毎日増加していた。3年目の2025年は、円高や米国株下落の影響があり、（運用益が）マイナス10万円を超えたこともあった。しかし現在はプラスに戻っている」とのこと。
「毎月10万円を積み立てるようになって、運用益を毎月確認するようになった。お金が増えていく実感がある。2025年からは個別株を始めたが、まだまだ勉強不足でプラス1％弱の運用益しかない」とあります。
一方で、「2024年は右肩上がりに運用益が増えていったが、2025年は初めてマイナスになった。やめようかとも思ったが、長期で見ればプラスになると信じることにして継続している」と悩んだこともあると言います。
積立投資を始める人へのアドバイスとして「数万円でもいいので、毎月コツコツ積立投資をしていくべきだと思う。私は積立投資を始める前は、毎月の給料を普通預金に貯めているだけだった。銀行の金利が低かったため通帳を確認することもなく、増えていく感じはなかった。しかし積立投資を始めたことで、お金が増えていく実感がもてるようになった」とのこと。
新NISAについては、「今年は日本株を、成長投資枠の範囲でやっていきたいと思っている。つみたて投資枠は、このままオルカンを毎月10万円で継続していく予定」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
