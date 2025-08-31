◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-4広島（30日、神宮球場）

1試合3本塁打の活躍を見せたヤクルト・村上宗隆選手が打席を振り返ったほか、小児がんと戦う子どもたちへの思いを語りました。

村上選手はこの試合、第1打席でソロHRを放つと第2打席では勝ち越しの2ランHR。内野ゴロをはさみ、第4打席にも貴重なダメ押し弾を放って、1試合3本塁打の活躍でチームを勝利に導きました。

3本のホームランはいずれもセンターへの一発。「いいスイングができました」と喜んだ村上選手は、「タイミングがうまく取れるようになってきたと思うので、これを続けて明日も頑張りたい」とさらなる活躍へ意気込みました。

この日の試合は「ゴールドリボンナイター」として開催。小児がんを広く知ってもらうための活動の一環として治療中の子どもが始球式を行ったほか、小児がんの啓発リボンと同じゴールド色のリストバンドを選手たちが着用してプレーしました。また、小児がんと闘う子どもが村上選手と同じ55番のユニフォームを着用して始球式を務めていました。

村上選手は小児がんと闘う子どもたちについて「すごく僕も刺激になっていますし、こうして野球できることにも感謝しながらやらないといけないなと。すごく力になってます」と語りました。

プロ野球選手の与える影響力や社会的意義に話が及ぶと、「野球選手だからとかでなく社会人としてしっかりとした人間になりたいなと思いますし、そういうところは気を付けてやっていきたい。少しでも(皆さんの)力になってくれたら嬉しいなと思いながら頑張っています」とコメントしました。