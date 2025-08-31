◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-4広島（30日、神宮球場）

ヤクルトは4番の村上宗隆選手が3本塁打の活躍で勝利。高津臣吾監督は村上選手を高く評価しました。

村上選手はこの試合、第1打席にソロHRを放つと第2打席では勝ち越しの2ランHR。第3打席は内野ゴロに倒れますが、第4打席では貴重なダメ押し弾となるソロHRを放ち、1試合3本塁打と輝きを放ちました。

チームを勝利に導いた主砲を、高津監督は「すごいね。3本すべてセンター方向というのが非常に評価できる」と称賛。「引っ張って大きい当たりを打てるのはもちろんですけど、あの方向に(打てて)いいバッティング、いいスイングだった」と、打撃の結果だけでなくその内容を褒めました。

高津監督は村上選手の状態について、「今は非常に雰囲気が出てきたというか、『打ちそうだな』という感じでベンチで見ている」と明かしました。

それでも、三冠王を獲得した2022年との比較には「残念ながら三冠王のときの方がすごかったね(笑)」と辛口。「でも雰囲気は出てきた。バッティングの内容はあのときの方が良かったと思うけど、その雰囲気によく似ている」と村上選手の活躍ぶりに目を細めました。

さらに記者からは、「もし高津“投手”が村上選手と対戦したら？」という質問が。これに高津監督は「1、2塁間よりの2バウンドのセカンドゴロに打ち取るっていうのはずっと言っている。いつも無視されるけど(笑)」と答え、周囲を笑わせました。