ºäÁÒ¤Î²ñ¿´ÃÆ¤â¡¡Â¼¾å£³È¯¤Ë¥ä¤é¤ì¤¿¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë£³È¯¡£Ã¦Ë¹¤«¤Ê¡×Ï¢¾¡£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¹Åç¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢Ï¢¾¡¤¬£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤Î£³È¯¤òÍá¤Ó¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£¶å²ó¤ËºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë£´¹æ£²¥é¥ó¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£È¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¼¡Àï¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤µ¤¹¤éÉº¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë£³È¯¤À¤«¤é¡£Áê¼ê¤Î£´ÈÖ¤ËÃ¦Ë¹¤«¤Ê¡×¡£ÈïÃÆ¤·¤¿¹â¶¶¡¢ÄÔ¤Ë¶µ·±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¼¾å¤Î¤¤¤ë¼¡¸µ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Ï£²¡Ý£°¤ÎÆó²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢£²¡Ý£²¤Î»°²ó¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈ¬²ó¤Ë¤Ï£µÈÖ¼ê¡¦ÄÔ¤¬Ä¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢»°¤¿¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë£³È¯¤Ï¼«Ê¬¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£±ÅÀ¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈïÃÆ¤·¤¿£²Åê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁê¼ê¤Î£´ÈÖ°ì¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Áê¼ê¤Î£´ÈÖ¤¬¤¹¤´¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£·î¤À¤±¤ÇÂ¼¾å¤Ë£¶È¯¤âµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áê¼ê¼çË¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê£±·³¤Ë¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«·³¤Ø¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë£³È¯¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ºäÁÒ¤â¡ÖÆ±¤¸ÂÇ¼Ô¤Ë£³ËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤¬Éé¤±¤¿Í×°ø¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¤Ë¤Ï£··î£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè£±£¶£±ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë£´¹æ£²¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÆÍ¤»É¤¹¤â¡¢¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï¢¾¡¤Ï£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££²°Ì¡¦µð¿Í¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤â¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£³°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð£µ°Ì¡¦ÃæÆü¤¬£°¡¦£µº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²£µ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤£·»î¹ç¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡Àï¡¢Â¼¾åÉõ¤¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢£¸·î¤òÇòÀ±¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£