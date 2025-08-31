EXILE¤ÎAKIRA¡È¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¶Ú¡É¤«¤é¥À¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±
EXILE¤ÎAKIRA¡Ê43¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
AKIRA¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¿äÁ¦¤Ç¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢AKIRA¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡¡¼¤á¤Æ¥À¥ó¥¹¤¤¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
AKIRA¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¡Ä¡£9Ç¯´Ö¡Ä10Ç¯´Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç³Ø¤â¿äÁ¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤¦¼¤á¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅö»þ¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤ÆËÍ¤¬Í§Ã£¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤¹¤Ã¤«¤ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤Þ¤º¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¤½¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤È¤«¡¢HIRO¤µ¤ó¤ÎZOO¤È¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¥À¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÉáÄÌ¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ò³Ø¹»¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²¶¤¬¡Ø¤Ç¤¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤¬ºÇ½é¤Ë²÷´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¿äÁ¦¤Ç¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÃÇ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Êó¹ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¡ÊÅö»þ¡Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¡Ø·¯¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¡Ê¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ë·§ÀîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¤½¤Î¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤ÇÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£