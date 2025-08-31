タレント朝日奈央（31）が27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。潔癖性にとって恐怖の言葉を明かした。

「私が気になるのは『一口いる？』って言われた瞬間が一番怖い」と切り出した。「友達とか関係性が出来ている人は全然大丈夫なんですけど、知り合い程度の人に言われるとドキッとしちゃう」と打ち明けた。

「昔、そういう距離感の人とソフトクリームを食べてたんですよ。瞬発的に『おいしそう』って言っちゃって。その瞬間『一口いる？』って。でも『いらない』って言えない、私がおいしそうって言っちゃったから」と語った。

ファーストサマーウイカからソフトクリームの側面のまだ溝の形が“新品”部分を食べたら？と提案され、朝日は「それも思ったんですけど、そうすると、汚いって思ってるのかな？って思われたらどうしようって。初めてフリーズしちゃって」と語った。

今放送のテーマは「潔癖すぎて生きづらい女」。同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、若槻千夏、ファーストサマーウイカ、川栄李奈、四十住さくら、橋本マナミ、茂森あゆみ、朝日奈央、ハシヤスメ・アツコ、椿鬼奴が出演。男性ゲストは内田篤人氏。