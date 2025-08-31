◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。５戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。

前日の本拠地・Ｄバックス戦では、３打数１安打で大台到達はお預け。チームも３安打零封負けで落とし、連勝は「４」で止まり、ロバーツ監督も「こういう覇気のない戦いを見るのは久しぶりで、１週間ぶりくらいだったと思う。しばらくなかった。休養明けだからなのかどうかは分からない。もちろんゲーレンを称賛すべきでもある」と、６回２安打無失点に封じられた相手右腕に脱帽した。一方、同日にパドレスが敗れたため、地区優勝マジックは「２５」に減り、一歩前進した。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は、１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多で、２００１〜０２年Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続く。大谷が“１００号”に届けば、史上４人目の快挙となる。